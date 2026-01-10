Vorteilswelt
Klares Bekenntnis

Erstes weibliches Kommando wurde wiedergewählt

Niederösterreich
10.01.2026 16:00
Kommandantin Julia Pfneisl und Stellvertreterin Anja-Lena Pfneisl wurden von ihren Kameraden ...
Kommandantin Julia Pfneisl und Stellvertreterin Anja-Lena Pfneisl wurden von ihren Kameraden bestätigt.(Bild: Franz Resperger)

Bei der Feuerwehr Thal vertraut man weiter auf das einzige weibliche Führungsduo in NÖ: Kommandantin Julia Pfneisl und Stellvertreterin Anja-Lena Pfneisl wurden wiedergewählt.

Niederösterreichs erstes und einziges weibliches Feuerwehrkommando ist erneut bestätigt worden. Die Mitglieder der Feuerwehr Thal bei Lichtenegg im Bezirk Wiener Neustadt haben Kommandantin Julia Pfneisl und ihre Stellvertreterin Anja-Lena Pfneisl abermals an die Spitze gewählt. Ein klares Bekenntnis zu moderner Führung in einer Organisation, die traditionell stark von Männern geprägt ist.

„Hervorragende Arbeit“
Seit mehr als einem Jahr führen die beiden jungen Frauen die Freiwillige Feuerwehr Thal, der 48 aktive Mitglieder und zehn Reservisten angehören. Was anfangs Neugier, Diskussionen und vereinzelt Skepsis auslöste, ist längst gelebter Feuerwehralltag geworden. „Die beiden leisten hervorragende Arbeit, was sich in der Wiederwahl eindrucksvoll bestätigt hat“, freut sich der Wiener Neustädter Bezirksfeuerwehrkommandant Karlheinz Greiner.

Die Feuerwehr Thal setzt weiter auf ihr bewährtes Kommandanten- Duo an der Spitze – dem einzigen ...
Die Feuerwehr Thal setzt weiter auf ihr bewährtes Kommandanten- Duo an der Spitze – dem einzigen weiblichen im gesamten Bundesland.(Bild: Franz Resperger)

In den vergangenen Monaten setzten Julia und Anja-Lena Pfneisl zahlreiche Impulse. Sie organisierten den ersten Kuppelcup mit 45 Bewerbsgruppen, stellten mit dem „Karneval in Thal“ ein neues Feuerwehrfest auf die Beine und investierten viel Zeit in Übungen, Schulungen und Führungslehrgänge. „Unser Fokus liegt klar auf Ausbildung und Sicherheit“, betont Anja-Lena Pfneisl. Und sie ergänzt: „Unsere Mitglieder sollen nämlich fachlich bestens vorbereitet und mit einem sicheren Gefühl in den Einsatz gehen.“

Kameradschaftlicher Stil
Der Führungsstil der beiden gilt als kameradschaftlich, wertschätzend und dennoch konsequent. Entscheidungen werden gemeinsam getragen, Verantwortung klar übernommen. „Entscheidend ist nicht das Geschlecht, sondern das, was wir leisten“, sagt Kommandantin Julia Pfneisl. Mit der Bestätigung bei den Wahlen ist klar: In Thal vertraut man weiterhin auf ein Feuerwehrmodell, das Tradition und Zukunft erfolgreich verbindet.
Franz Resperger

