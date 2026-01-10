Erstes weibliches Kommando wurde wiedergewählt

Bei der Feuerwehr Thal vertraut man weiter auf das einzige weibliche Führungsduo in NÖ: Kommandantin Julia Pfneisl und Stellvertreterin Anja-Lena Pfneisl wurden wiedergewählt.
Niederösterreichs erstes und einziges weibliches Feuerwehrkommando ist erneut bestätigt worden. Die Mitglieder der Feuerwehr Thal bei Lichtenegg im Bezirk Wiener Neustadt haben Kommandantin Julia Pfneisl und ihre Stellvertreterin Anja-Lena Pfneisl abermals an die Spitze gewählt. Ein klares Bekenntnis zu moderner Führung in einer Organisation, die traditionell stark von Männern geprägt ist.
„Hervorragende Arbeit“
Seit mehr als einem Jahr führen die beiden jungen Frauen die Freiwillige Feuerwehr Thal, der 48 aktive Mitglieder und zehn Reservisten angehören. Was anfangs Neugier, Diskussionen und vereinzelt Skepsis auslöste, ist längst gelebter Feuerwehralltag geworden. „Die beiden leisten hervorragende Arbeit, was sich in der Wiederwahl eindrucksvoll bestätigt hat“, freut sich der Wiener Neustädter Bezirksfeuerwehrkommandant Karlheinz Greiner.
In den vergangenen Monaten setzten Julia und Anja-Lena Pfneisl zahlreiche Impulse. Sie organisierten den ersten Kuppelcup mit 45 Bewerbsgruppen, stellten mit dem „Karneval in Thal“ ein neues Feuerwehrfest auf die Beine und investierten viel Zeit in Übungen, Schulungen und Führungslehrgänge. „Unser Fokus liegt klar auf Ausbildung und Sicherheit“, betont Anja-Lena Pfneisl. Und sie ergänzt: „Unsere Mitglieder sollen nämlich fachlich bestens vorbereitet und mit einem sicheren Gefühl in den Einsatz gehen.“
Kameradschaftlicher Stil
Der Führungsstil der beiden gilt als kameradschaftlich, wertschätzend und dennoch konsequent. Entscheidungen werden gemeinsam getragen, Verantwortung klar übernommen. „Entscheidend ist nicht das Geschlecht, sondern das, was wir leisten“, sagt Kommandantin Julia Pfneisl. Mit der Bestätigung bei den Wahlen ist klar: In Thal vertraut man weiterhin auf ein Feuerwehrmodell, das Tradition und Zukunft erfolgreich verbindet.
Franz Resperger
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.