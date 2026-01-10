Erstes weibliches Kommando wurde wiedergewählt

In den vergangenen Monaten setzten Julia und Anja-Lena Pfneisl zahlreiche Impulse. Sie organisierten den ersten Kuppelcup mit 45 Bewerbsgruppen, stellten mit dem „Karneval in Thal“ ein neues Feuerwehrfest auf die Beine und investierten viel Zeit in Übungen, Schulungen und Führungslehrgänge. „Unser Fokus liegt klar auf Ausbildung und Sicherheit“, betont Anja-Lena Pfneisl. Und sie ergänzt: „Unsere Mitglieder sollen nämlich fachlich bestens vorbereitet und mit einem sicheren Gefühl in den Einsatz gehen.“