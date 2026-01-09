Klinik Oberwart hat neue ärztliche Direktorin

Mit Jahresbeginn wurden an der Klinik Oberwart zwei zentrale Führungsfunktionen neu besetzt. Priv.-Doz.in OÄ Dr. Veronika Matzi übernahm die ärztliche Direktion. Ihr Stellvertreter ist nun der bisherige ärztliche Direktor, Primarius Dr. Herbert Gruber, Leiter der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Gruber wird zusätzlich als zentraler OP-Manager fungieren. Rudolf Sigmund wird zudem neuer Primar der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe.