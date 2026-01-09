Vorteilswelt
Matzi folgt auf Gruber

Klinik Oberwart hat neue ärztliche Direktorin

Burgenland
09.01.2026 13:00
Veronika Matzi ist neue ärztliche Direktorin.
Veronika Matzi ist neue ärztliche Direktorin.(Bild: F. Messenbaeck)

Mit Jahresbeginn 2026 wurden an der Klinik Oberwart zwei zentrale Führungspositionen neu besetzt: Dr. Veronika Matzi übernimmt die ärztliche Direktion, der gebürtige Oberwarter Rudolf Sigmund leitet künftig die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Mit Jahresbeginn wurden an der Klinik Oberwart zwei zentrale Führungsfunktionen neu besetzt. Priv.-Doz.in OÄ Dr. Veronika Matzi übernahm die ärztliche Direktion. Ihr Stellvertreter ist nun der bisherige ärztliche Direktor, Primarius Dr. Herbert Gruber, Leiter der Abteilung für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Gruber wird zusätzlich als zentraler OP-Manager fungieren. Rudolf Sigmund wird zudem neuer Primar der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe.

Matzi war bisher stellvertretende ärztliche Direktorin sowie Leiterin der Ärzteausbildung der Gesundheit Burgenland. Zuvor war sie stellvertretende Leiterin der Chirurgie in der Privatklinik Villach und leitete in Oberwart bereits die Zentrale Ambulante Erstversorgung.

„Es ist mir ein zentrales Anliegen, das Haus nachhaltig als einen Ort zu positionieren, an dem Patienten ebenso wie Mitarbeiter höchste fachliche Qualität und ein verlässliches, wertschätzendes Umfeld vorfinden“, betont Matzi.

Sigmund neuer Primar der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe
Der gebürtige Oberwarter Rudolf Sigmund folgt als Primar auf Dr. Alexander Albrecht. Er bringt umfassende Erfahrung in der robotischen Chirurgie, Gynäko-Onkologie und Geburtshilfe mit und war zuletzt Leiter eines spezialisierten Teams an der Universitätsklinik Wiener Neustadt.

Rudolf Sigmund leitet die Abteilung für Gynäkologie.
Rudolf Sigmund leitet die Abteilung für Gynäkologie.(Bild: Gesundheit Burgenland)

„Ich sehe es nun als meine Aufgabe, das vorhandene Potenzial weiter gezielt zu fördern, zu strukturieren und auszubauen“, so Sigmund über die Weiterentwicklung der Abteilung.

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil spricht von einem klaren Qualitätsbekenntnis: „Mit den beiden neuen Führungskräften setzen wir ein deutliches Zeichen für die Qualität unserer Patientenversorgung.“

Burgenland
