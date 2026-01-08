Parteichef-Debatten | Neue Kandidaten?

Neue Kandidaten? Es sei eine „erfreuliche Entwicklung in unserer schönen Republik, wenn Parteien, die aus guten Gründen Säulen des Staates genannt werden, über ihren Fortbestand nachdenken“, kommentiert Claus Pándi heute in der „Krone“ die Lage. Daher sei die Debatte über Nachfolgekandidaten für die Führung von ÖVP und SPÖ zu begrüßen. Pándi findet, „das regelmäßige Auftauchen von Sebastian Kurz und Christian Kern gehört zum theatralischen Zwischenspiel, als hätte sich Shakespeare die Rückkehr gestürzter Könige auf den Thron ausgedacht“. Er sieht vielmehr neue Kandidaten, bei der SPÖ etwa Finanzminister Marterbauer, bei der ÖVP die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler. „Sie jetzt aus dem schönen Salzburg wegzulocken, könnte schwierig werden“, findet unser Kommentator, der aber meint: „Andererseits gäbe es mit einer ÖVP-Kanzlerkandidatin Edtstadler kaum eine geeignetere Herausforderin für ein Wahlduell mit Finanzminister Marterbauer als Nachfolger des glücklosen Andreas Babler.“ Ob wir dieses Duell erleben werden?