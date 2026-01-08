Parteichef-Debatten | Neue Kandidaten?

Parteichef-Debatten. Kurze Rückblende: Vor einem Jahr um diese Zeit hatte Karl Nehammer gerade als VP-Parteiobmann und Bundeskanzler abgedankt, SPÖ-Chef Andreas Babler schien alle Karten für einen Einzug in eine neue Regierung verspielt zu haben, während FPÖ-Wahlgewinner Herbert Kickl seinem angepeilten Ziel Bundeskanzleramt schon ganz nahe gerückt war. Ein Jahr später regiert die ÖVP mit Christian Stocker als Bundeskanzler, Andreas Babler bekleidet das Amt des Vizekanzlers. Doch die katastrophalen Umfragewerte für ÖVP und SPÖ befeuern die Debatten um die Parteichefs bei den einstigen Großparteien – obwohl die nächsten planmäßigen Nationalratswahlen erst in nicht viel weniger als vier Jahren stattfinden. Das liegt auch daran, dass die beiden ehemaligen Parteichefs und ehemaligen Kanzler Sebastian Kurz und Christian Kern immer wieder Interesse an einer Rückkehr in die Politik und an die Parteispitzen durchscheinen lassen.
Neue Kandidaten? Es sei eine „erfreuliche Entwicklung in unserer schönen Republik, wenn Parteien, die aus guten Gründen Säulen des Staates genannt werden, über ihren Fortbestand nachdenken“, kommentiert Claus Pándi heute in der „Krone“ die Lage. Daher sei die Debatte über Nachfolgekandidaten für die Führung von ÖVP und SPÖ zu begrüßen. Pándi findet, „das regelmäßige Auftauchen von Sebastian Kurz und Christian Kern gehört zum theatralischen Zwischenspiel, als hätte sich Shakespeare die Rückkehr gestürzter Könige auf den Thron ausgedacht“. Er sieht vielmehr neue Kandidaten, bei der SPÖ etwa Finanzminister Marterbauer, bei der ÖVP die Salzburger Landeshauptfrau Karoline Edtstadler. „Sie jetzt aus dem schönen Salzburg wegzulocken, könnte schwierig werden“, findet unser Kommentator, der aber meint: „Andererseits gäbe es mit einer ÖVP-Kanzlerkandidatin Edtstadler kaum eine geeignetere Herausforderin für ein Wahlduell mit Finanzminister Marterbauer als Nachfolger des glücklosen Andreas Babler.“ Ob wir dieses Duell erleben werden?
