Diagnose ist da! Lange Pause für Konrad Laimer

Nach einem Zusammenprall in der Nachspielzeit hatte Laimer am Mittwochabend humpelnd das Spielfeld verlassen. „Er hat etwas gespürt an der Wade, wenn ich das richtig gesehen habe. Da geht es morgen sofort in den Scanner rein, dann wissen wir mehr“, hatte Trainer Vincent Kompany bereits nach dem 3:1-Auswärtssieg eine ernstere Verletzung befürchtet. Und sollte leider Recht behalten ...