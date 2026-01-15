Diagnose ist da! Lange Pause für Konrad Laimer

Hiobsbotschaft für Konrad Laimer und den FC Bayern! Wie eine Untersuchung nun ergab, erlitt der ÖFB-Teamspieler im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln einen Muskelfaserriss in der linken Wade. Er wird den Münchnern damit für längere Zeit fehlen.
Nach einem Zusammenprall in der Nachspielzeit hatte Laimer am Mittwochabend humpelnd das Spielfeld verlassen. „Er hat etwas gespürt an der Wade, wenn ich das richtig gesehen habe. Da geht es morgen sofort in den Scanner rein, dann wissen wir mehr“, hatte Trainer Vincent Kompany bereits nach dem 3:1-Auswärtssieg eine ernstere Verletzung befürchtet. Und sollte leider Recht behalten ...
Wie lange der Defensiv-Allrounder den Münchnern fehlen wird, ist unklar – für den deutschen Rekordmeister ist es jedenfalls ein herber Rückschlag. In 27 Pflichtspielen stand der 28-jährige Salzburger in der laufenden Saison 26 Mal auf dem Platz. Dabei gelangen ihm zwei Tore und acht Assists.
Lange Verletztenliste
Neben Laimer muss Kompany außerdem auf Josip Stanisic (Kapselverletzung), Joshua Kimmich (Sprunggelenksprobleme), Jamal Musiala (Wadenbeinbruch) sowie die beiden angeschlagenen Alphonso Davies und Sacha Boey verzichten. Zudem steht Nicolas Jackson aufgrund des Afrika Cups nicht zur Verfügung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.