Bayern bestätigt:

Diagnose ist da! Lange Pause für Konrad Laimer

Deutsche Bundesliga
15.01.2026 14:45
Konrad Laimer erlitt einen Muskelfaserriss.
Konrad Laimer erlitt einen Muskelfaserriss.(Bild: APA/EXPA)
Porträt von Anatol Szadeczky-Kardoss
Von Anatol Szadeczky-Kardoss

Hiobsbotschaft für Konrad Laimer und den FC Bayern! Wie eine Untersuchung nun ergab, erlitt der ÖFB-Teamspieler im Bundesliga-Spiel gegen den 1. FC Köln einen Muskelfaserriss in der linken Wade. Er wird den Münchnern damit für längere Zeit fehlen.

0 Kommentare

Nach einem Zusammenprall in der Nachspielzeit hatte Laimer am Mittwochabend humpelnd das Spielfeld verlassen. „Er hat etwas gespürt an der Wade, wenn ich das richtig gesehen habe. Da geht es morgen sofort in den Scanner rein, dann wissen wir mehr“, hatte Trainer Vincent Kompany bereits nach dem 3:1-Auswärtssieg eine ernstere Verletzung befürchtet. Und sollte leider Recht behalten ...

Wie lange der Defensiv-Allrounder den Münchnern fehlen wird, ist unklar – für den deutschen Rekordmeister ist es jedenfalls ein herber Rückschlag. In 27 Pflichtspielen stand der 28-jährige Salzburger in der laufenden Saison 26 Mal auf dem Platz. Dabei gelangen ihm zwei Tore und acht Assists.

Lange Verletztenliste
Neben Laimer muss Kompany außerdem auf Josip Stanisic (Kapselverletzung), Joshua Kimmich (Sprunggelenksprobleme), Jamal Musiala (Wadenbeinbruch) sowie die beiden angeschlagenen Alphonso Davies und Sacha Boey verzichten. Zudem steht Nicolas Jackson aufgrund des Afrika Cups nicht zur Verfügung. 

Loading
