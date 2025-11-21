Mega-Projekt: Hoffnung noch nicht ganz begraben

OMV will Gespräche fortsetzen

Nach hektischen Tagen, in denen unter anderem die Stadt Graz ein 120 Millionen Euro schweres Übernahmeangebot der Energie Steiermark für die Fernwärmsparte der Energie Graz ausschlug, wurde eine Nachdenkpause vereinbart. Nach der Grazer Stadtregierungssitzung am Freitag gibt es nun neue, zart-positive Signale. Die OMV habe signalisiert, die Gespräche fortzusetzen. „Damit entsteht ein wichtiges Zeitfenster, um in einem offenen und lösungsorientierten Austausch die Chancen des Projekts weiter auszuloten“, heißt es in einer Aussendung von KPÖ-Bürgermeisterin Elke Kahr.