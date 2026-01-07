Nach klirrender Kälte kommt jetzt Temperatursprung

Untersee fast komplett zugefroren

Ganz so kalt ist es aktuell zwar nicht, die Minus-20-Grad-Marke ist allerdings geknackt worden: In Lech wurden in der Nacht auf Montag minus 20,3 Grad Celsius gemessen. Die niedrigen Temperaturen haben auch dazu geführt, dass mittlerweile viele Gewässer zugefroren sind – unter anderem weite Teile der Bregenzerach und des Alten Rheins. Zum ersten Mal seit Jahren sind auch die Flachwasserzonen am Bodensee von Eis bedeckt – in Vorarlberg etwa am Rheinspitz und am Rohrspitz. Am flachen Untersee, dem sogenannten Gnadensee zwischen Allensbach und der Insel Reichenau, ist die Eisdecke annähernd durchgängig, was von Spaziergängern und Schlittschuhläufern weidlich ausgenutzt wird. Zuletzt war der Gnadensee im Jahr 2021 komplett gefroren.