Fünf Verletzte nach Kollision im Silbertal

Sowohl die 39-Jährige als auch die Lenkerin des zweiten Autos wurden bei dem Zusammenprall verletzt. Die drei Mitfahrer aus dem zweiten Fahrzeug erlitten ebenfalls größere und kleinere Blessuren. Alle fünf Personen wurden vor Ort erstversorgt und anschließend mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit. Die L95 war für etwa eine Stunde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.