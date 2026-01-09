Fünf Verletzte nach Kollision im Silbertal

Die rutschige Schneefahrbahn wurde am Donnerstagmittag einer 39-jährigen Pkw-Lenkerin auf der L95 zum Verhängnis. Als sie von Silbertal kommende in Richtung Schruns unterwegs war, geriet sie in einer Rechtskurve ins Schleudern. Trotz Vollbremsung kracht sie dabei in ein entgegenkommendes Fahrzeug.
Sowohl die 39-Jährige als auch die Lenkerin des zweiten Autos wurden bei dem Zusammenprall verletzt. Die drei Mitfahrer aus dem zweiten Fahrzeug erlitten ebenfalls größere und kleinere Blessuren. Alle fünf Personen wurden vor Ort erstversorgt und anschließend mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Bludenz gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, sie waren nicht mehr fahrbereit. Die L95 war für etwa eine Stunde in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.
