Landwirte klagen über liegengelassene Wildkadaver

In einer Anfrage an den zuständigen Landesrat Christian Gantner (ÖVP) will sie nun wissen, welche Maßnahmen er setzt, um eine gelingende Seuchenbekämpfung sicherzustellen. „Wenn der Landesrat nach den Bildern aus dem Schönenbachertal nicht sofort handelt, dann nimmt er TBC in den Ställen der Vorarlberger Bauernschaft in Kauf. Mitleidsbekundungen und Entschädigungszahlungen reichen nicht aus, um die Seuche zu bekämpfen“, betont Bösch-Vetter.