Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hohes TBC-Risiko

Landwirte klagen über liegengelassene Wildkadaver

Vorarlberg
09.01.2026 16:45
Solche Überreste würden das Risiko einer TBC-Übertragung erhöhen, monieren die Bauern. Die ...
Solche Überreste würden das Risiko einer TBC-Übertragung erhöhen, monieren die Bauern. Die Grünen sehen Landesrat Christian Gantner in der Pflicht.(Bild: ZVG)

Aufregung im Bregenzerwald! Ein Bizauer Landwirt ärgert sich darüber, dass im Schönenbachertal Wildtierkadaver einfach liegengelassen oder in die Subersach geworfen wurden. Eine veterinärmedizinische Untersuchung habe es nicht gegeben. Dadurch sei das Risiko, dass TBC über andere Wildtiere auf Nutzvieh übertragen werde, wesentlich höher.

0 Kommentare

Dass solche Funde die Landwirte auf die Barrikaden bringen, ist verständlich. Erst vor Kurzem wurde die Tötung von 49 verbliebenen Tieren eines Hofes im Bregenzerwald angeordnet, nachdem dort im Dezember des vergangenen Jahres mehrere TBC-Fälle aufgetreten waren.

Auch die Vorarlberger Grünen schlagen angesichts der anhaltenden TBC-Fälle und der jüngsten Vorwürfe aus dem Schönenbachertal Alarm. „TBC ist eine ernsthafte Seuchengefahr für Nutztiere, Wildtiere und letztlich auch für den Menschen. Ich erwarte, dass die Landesregierung die Situation ernst nimmt und statt salbungsvoller Worte Taten sprechen lässt“, betont die grüne Landwirtschaftssprecherin Christine Bösch-Vetter.

In einer Anfrage an den zuständigen Landesrat Christian Gantner (ÖVP) will sie nun wissen, welche Maßnahmen er setzt, um eine gelingende Seuchenbekämpfung sicherzustellen. „Wenn der Landesrat nach den Bildern aus dem Schönenbachertal nicht sofort handelt, dann nimmt er TBC in den Ställen der Vorarlberger Bauernschaft in Kauf. Mitleidsbekundungen und Entschädigungszahlungen reichen nicht aus, um die Seuche zu bekämpfen“, betont Bösch-Vetter.

Christine Bösch-Vetter von den Grünen.
Christine Bösch-Vetter von den Grünen.(Bild: Sophie Renner)

Mit ihrer Anfrage wollen die Grünen außerdem klären, wie konsequent die TBC-Bekämpfung tatsächlich umgesetzt wird. Dabei geht es um Abschusszahlen und Proben sowie die Rolle der Jagdaufsicht und um eine mögliche Ausstiegsstrategie aus der Wildfütterung. „Der zuständige Landesrat muss endlich handeln, Wildbestände realistisch erfassen, die Fütterungen schrittweise beenden und die Kontrollen verschärfen“, fordert Christine Bösch-Vetter.

Porträt von Vorarlberg-Krone
Vorarlberg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
0° / 4°
Symbol einzelne Regenschauer
Bludenz
0° / 5°
Symbol leichter Regen
Dornbirn
1° / 7°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
0° / 5°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

2000 ha Wald zerstört
Waldbrände in Argentinien: 3000 Touristen gerettet
Mit Reifen beladen
A21 war wegen brennendem Lkw stundenlang gesperrt
Beim Abend-Skilauf (Symbolbild) sei es zu dem Unfall gekommen. 
Zwei Brüche, Operation
„Zerlegt“: FPÖ-Chef bei Skiunfall schwer verletzt!
Die Mutter schimpfte ihre Kinder immer wieder, aber geschlagen wurden sie nicht.
Vater vor Gericht
Prügel-Attacken gegen gemeinsame Kinder erfunden
Auch der süßeste Hundeblick half nichts – Regeln sind Regeln und wer beim Schwarzfahren erwischt ...
133-Euro-Strafzettel
Fellnase in U-Bahn als Schwarzfahrer erwischt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ausland
Weinviertler Stromhelden holen Berlin aus Blackout
137.654 mal gelesen
Die beiden Monteure Patrick Adamek (li.) und Joachim Sauer beim Einsatz in Berlin
Oberösterreich
Nach „Shopping“-Ausflug droht Disziplinarstrafe
121.376 mal gelesen
Der Unteroffizier (li.) soll im privaten Army-Shop in Enns die dort angebotenen Waren vor ...
Adabei Österreich
Märchenprinz Eberhartinger mit 75 noch einmal Papa
103.183 mal gelesen
Dieser Mann ist Kult: Entertainer und Star-Musiker Klaus Eberhartinger 
Mehr Vorarlberg
Hohes TBC-Risiko
Landwirte klagen über liegengelassene Wildkadaver
Megaprojekt im Ländle
Messepark neu: Im März fahren die Bagger auf
Unfall auf der S16
Schweizer Lenker krachte mit Pkw gegen Leitschiene
Schönste Wanderrouten
Winterwanderung im Verwall
Ingolitsch-Nachfolger
Ognjen Zaric ist der neue Altach-Trainer
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf