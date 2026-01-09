Schweizer Lenker krachte mit Pkw gegen Leitschiene

Messepark neu: Im März fahren die Bagger auf
Megaprojekt im Ländle
Auf der Arlbergschnellstraße hat sich am Freitagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Schweizer hatte die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war mit diesem gegen die Leitschiene geprallt.
Der 29-jährige Eidgenosse war gegen 8.30 Uhr auf der S16 in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs. Als ihn ein vor ihm fahrendes Schneefahrzeug einbremste, machte er sich daran, dieses zu überholen. Im Anschluss wollte er sich wieder in die rechte Fahrspur einordnen. Dabei verlor er allerdings die Kontrolle über seinen Wagen – dieser geriet ins Schleudern und prallte gleich zweimal in die Außenleitschiene. Der Lenker blieb erfreulicherweise unverletzt, sein Pkw endete allerdings als Totalschaden.
