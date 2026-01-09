Ognjen Zaric ist der neue Altach-Trainer

Der SCR Altach hat den Nachfolger von Fabio Ingolitsch auf der Trainerbank präsentiert – Ognjen Zaric soll den Ländle-Klub weiterbringen. Zuletzt coachte der 36-jährige Österreicher mit serbischen Wurzeln den FC Winterthur.
Ognjen Zarić ist ab sofort Cheftrainer der Kampfmannschaft der Altacher, der 36-Jährige tritt die Nachfolge von Fabio Ingolitsch an, der den Verein zum Jahreswechsel 2025/26 in Richtung SK Sturm Graz verlassen hat. Das bestehende Trainerteam rund um die Mannschaft bleibt unverändert.
Seine Trainerkarriere startete Zarić in Tirol und Deutschland, wo er zunächst als Trainer im Nachwuchsbereich fungierte. Nach seiner Zeit mit der U17-Bundesligamannschaft der SpVgg Unterhaching übernahm er Trainerposten in Rosenheim und Kufstein, ehe er die U18 und später dann die U21 des FC Basel coachte.
Wertvolle Erfahrungen
In weiterer Folge wechselte Zarić 2023 zum FC Winterthur, wo er sowohl als Co-Trainer als auch als Cheftrainer tätig war und dort Verantwortung im Profibereich trug und so bereits wertvolle Erfahrungen sammeln konnte.
Mit der Verpflichtung von Ognjen Zarić setzt der SCR Altach bewusst auf Kontinuität in der sportlichen Ausrichtung. Seine Spielidee weist in zentralen Punkten Parallelen zum bisherigen Ansatz auf und ermöglicht damit einen nahtlosen Übergang in der sportlichen Arbeit. „Ognjen Zarić bringt einen spannenden und vielseitigen Werdegang mit. Als junger österreichischer Trainer konnte er bereits wertvolle Erfahrungen im Ausland sammeln und kennt den hiesigen Fußball dennoch bestens. In den persönlichen Gesprächen hat er sowohl fachlich als auch in seiner Persönlichkeit überzeugt und steht für eine klare Ausrichtung. Er tritt als Teamplayer auf, der großen Wert auf Zusammenarbeit und eine gemeinsame sportliche Ausrichtung legt“, so Altach-Sportdirektor Philipp Netzer in einem ersten Statment.
Der Neo-Trainer brennt auf die neue Aufgabe. „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Beginn an sehr überzeugend und haben mir gezeigt, wie klar und professionell der Verein aufgestellt ist. Der SCR Altach verfügt über eine klare sportliche Identität und eine stringente Ausrichtung, an die ich sehr gerne anknüpfen möchte. Gemeinsam mit dem Trainerteam und der Mannschaft wollen wir den eingeschlagenen Weg konsequent weiterverfolgen und die sportliche Entwicklung des Vereins weiter vorantreiben“, so Zaric.
