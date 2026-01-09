Ognjen Zaric ist der neue Altach-Trainer

Mit der Verpflichtung von Ognjen Zarić setzt der SCR Altach bewusst auf Kontinuität in der sportlichen Ausrichtung. Seine Spielidee weist in zentralen Punkten Parallelen zum bisherigen Ansatz auf und ermöglicht damit einen nahtlosen Übergang in der sportlichen Arbeit. „Ognjen Zarić bringt einen spannenden und vielseitigen Werdegang mit. Als junger österreichischer Trainer konnte er bereits wertvolle Erfahrungen im Ausland sammeln und kennt den hiesigen Fußball dennoch bestens. In den persönlichen Gesprächen hat er sowohl fachlich als auch in seiner Persönlichkeit überzeugt und steht für eine klare Ausrichtung. Er tritt als Teamplayer auf, der großen Wert auf Zusammenarbeit und eine gemeinsame sportliche Ausrichtung legt“, so Altach-Sportdirektor Philipp Netzer in einem ersten Statment.