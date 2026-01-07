Teures Vogelfutter nicht qualitativ hochwertiger

Ziel des Tests* war es, Konsumenten über Qualität, Zusammensetzung, Herkunft und mögliche Belastungen mit Schadstoffen zu informieren. Als sehr empfehlenswert stuft die Arbeiterkammer Oberösterreich nur zwei Produkte ein: erdtmanns Waldvogelfutter (Lidl ) und Tierell Freilandfutter (SPAR). Ebenfalls empfehlenswert ist das deutlich teurere CJ Wildlife Futter für Gartenvögel (Hornbach). Zwei weitere Produkte sind bedingt empfehlenswert, fünf Produkte fallen im Test durch.