Enthalten Schadstoffe

Teures Vogelfutter nicht qualitativ hochwertiger

Österreich
07.01.2026 12:42

Die Arbeiterkammer hat zehn handelsübliche Vogelfuttermischungen aus dem österreichischen Handel getestet. In vier von zehn Proben wurden Rückstände von Pflanzenschutzmitteln nachgewiesen. Die Mehrheit der Produkte ist nicht empfehlenswert. 

Ziel des Tests* war es, Konsumenten über Qualität, Zusammensetzung, Herkunft und mögliche Belastungen mit Schadstoffen zu informieren. Als sehr empfehlenswert stuft die Arbeiterkammer Oberösterreich nur zwei Produkte ein: erdtmanns Waldvogelfutter (Lidl ) und Tierell Freilandfutter (SPAR). Ebenfalls empfehlenswert ist das deutlich teurere CJ Wildlife Futter für Gartenvögel (Hornbach). Zwei weitere Produkte sind bedingt empfehlenswert, fünf Produkte fallen im Test durch.

Wer Wildvögel sinnvoll unterstützen will, sollte genau hinschauen – und im Zweifel lieber ...
Wer Wildvögel sinnvoll unterstützen will, sollte genau hinschauen – und im Zweifel lieber weniger, dafür hochwertig füttern.(Bild: Martin A. Jöchl)

Hoher Getreideanteil mindert Qualität
Ein zentrales Qualitätskriterium bei Vogelfutter ist der Anteil an Ölsaaten, da diese für Wildvögel besonders energiereich sind. Als hochwertig gelten Mischungen mit rund 80 Prozent Ölsaaten. Im Test erfüllten nur zwei Produkte dieses Kriterium.

Vogelfutter ist oft minderwertig. Ein höherer Preis hängt dabei nicht unbedingt auch mit höherer ...
Vogelfutter ist oft minderwertig. Ein höherer Preis hängt dabei nicht unbedingt auch mit höherer Qualität zusammen.(Bild: Magnus Binnerstam 2020)
  • Die meisten Futtermischungen enthielten große Mengen an Getreide, teils über 50 Prozent. Vor allem Weizen wird häufig als billiger Füllstoff eingesetzt, von Vögeln aber oft gemieden.
  • Gefunden wurden unter anderem Deltamethrin, Pirimiphos-methyl, Chlorpyrifos und Difenoconazol. Die gemessenen Werte lagen knapp unter den geltenden Grenzwerten für Lebensmittel. Diese Stoffe gelten als umweltgefährlich, sind teilweise gesundheitsschädlich und können schwerwiegende Folgen haben, wenn der Körper dem Stoff über längere Zeit ausgesetzt ist.
  • Geringe Schwermetallbelastungen wurden vereinzelt festgestellt, blieben jedoch unter den gesetzlichen Grenzwerten.

Darauf sollten Sie achten

  • Futtermischungen mit hohem Ölsaatenanteil und wenig Getreide bevorzugen
  • Wenn möglich, Bio-Vogelfutter kaufen, um Pestizidrückstände zu vermeiden
  • Auf regionale Herkunft achten und auf importierte Zutaten wie Erdnüsse in der Zutatenliste verzichten

Ambrosia-Grenzwerte eingehalten
Keines der Produkte enthielt keimfähige Samen der hochallergenen Pflanze Ambrosia, die Sonnenblumenkernen ähneln, schlecht ausgesiebt werden und z.B. Asthma oder Heuschnupfen auslösen können. Alle getesteten Produkte erfüllten somit die EU-Vorgaben.

*Die Arbeiterkammer Oberösterreich hat gemeinsam mit DIE UMWELTBERATUNG zehn handelsübliche Vogelfuttermischungen aus dem österreichischen Handel getestet. Untersucht wurden Produkte aus Supermärkten, dem Tierfachhandel und aus Baumärkten.

