Baum bewahrt Brüder vor eiskaltem „Bad“ in Bach

In Alpbach in Tirol bewies sich am Montagabend ein Baum als Retter für zwei deutsche Brüder. Ihr Auto kam von der Fahrbahn ab und rutschte einen Hang hinunter. Erst der Baum stoppte das Fahrzeug vor dem Sturz in einen Bach. Der 39-jährige Lenker verweigerte laut Polizei einen Alkotest.
Der Unfall ereignete sich am Montag gegen 20.15 Uhr auf der Alpbacher Straße L5. Ein Fahrzeug war Richtung Alpbach unterwegs, als es aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße abkam und über die Leitplanke geriet. Es rutschte einen angrenzenden Hang hinab. Im Auto befanden sich ein 39-jähriger Deutscher und sein Bruder.
Schutzengel für deutsches Brüderpaar
Der Pkw kam schließlich an einem Baum zum Stillstand. Dieser verhinderte, dass das Fahrzeug weiter abrutschte und in ein darunterliegendes Bachbett stürzte. Eine zufällig vorbeikommende Zeugin bemerkte den Unfall und verständigte sofort die Rettungskräfte. Die beiden Männer konnten das Fahrzeug selbstständig verlassen.
Lenker verweigert Alkotest
Im Zuge der darauffolgenden Unfallaufnahme zeigten sich die Brüder „äußerst unkooperativ“. „Da die beiden Männer einen stark alkoholisierten Eindruck machten, wurde der Lenker zu einem Alkomattest aufgefordert. Dieser verweigerte jedoch die Atemluftkontrolle“, sagt die Polizei. Da der Deutsche keinen Führerschein dabeihatte, konnte dieser nicht an Ort und Stelle abgenommen werden. Er muss mit einer Anzeige rechnen.
Im Einsatz standen die Feuerwehr Alpbach, der Rettungsdienst, ein Notarzt sowie die Polizei. Die L5 war während der Bergungs- und Sicherungsarbeiten zeitweise erschwert passierbar.
