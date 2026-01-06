Baum bewahrt Brüder vor eiskaltem „Bad“ in Bach

Lenker verweigert Alkotest

Im Zuge der darauffolgenden Unfallaufnahme zeigten sich die Brüder „äußerst unkooperativ“. „Da die beiden Männer einen stark alkoholisierten Eindruck machten, wurde der Lenker zu einem Alkomattest aufgefordert. Dieser verweigerte jedoch die Atemluftkontrolle“, sagt die Polizei. Da der Deutsche keinen Führerschein dabeihatte, konnte dieser nicht an Ort und Stelle abgenommen werden. Er muss mit einer Anzeige rechnen.