Künstliche Intelligenz arbeitet mit im Hotel

Niederösterreich
07.01.2026 11:00
Gästekommunikation, Marketing bis hin zu Organisation und Analyse: all das können Betriebe mit ...
Gästekommunikation, Marketing bis hin zu Organisation und Analyse: all das können Betriebe mit KI-Tools abwickeln.(Bild: starmix - stock.adobe.com)

Die Digitalisierung schreitet voran im Tourismus. Preise werden automatisch je nach Buchungszeitpunkt angepasst, Angebote sind auf die Zielgruppe zugeschnitten. Dahinter steckt heutzutage oft eine Künstliche Intelligenz. 

Die Feiertage sind vorbei, viele liebäugeln bereits mit dem nächsten Urlaub. Inspiration holt man sich dabei gerne im Internet. Kleine und mittlere Hotelbetriebe fallen bei der Suche nach der passenden Unterkunft jedoch oft durch das Sieb und werden potenziellen Gästen gar nicht erst angezeigt.

Das liegt laut Touristikerin Manuela Machner daran, dass große Hotels bereits intensiv mit Künstlicher Intelligenz (KI) arbeiten. Machner ist Referentin bei der Workshopreihe „KI im Tourismus“ der Niederösterreich-Werbung, die ab 16. Februar wieder stattfindet. Selbst jahrelang in einem touristischen Betrieb tätig gewesen, weiß die Steirerin um die Herausforderungen der Branche. „KI ist ein Schlüssel, um im touristischen Alltag effizient und gleichzeitig gästeorientiert zu bleiben“, sagt auch Michael Duscher, Geschäftsführer der NÖ-Werbung. 

Workshopreihe

    • Montag, 16. Februar 2026 Haus der Digitalisierung, Tulln
    • Montag, 2. März 2026  Wiener Neustadt 
    • Donnerstag, 19. März 2026 St. Pölten

Teuerung macht der Branche zu schaffen
„Im Tourismus gibt es oft zu wenig Personal. Die Rezeptionistin muss neben ihrer Kernaufgabe auch viele administrative Arbeiten erledigen“, sagt Machner. Hinzu kommen steigende Kosten in den Betrieben, die sich auch auf die Preise niederschlagen. Beschwerden, Zimmer buchen, Preisänderungen – all das könnte heute schon die KI abwickeln. Besonders wichtig sei ein gut aufbereiteter Internetauftritt, damit Hotels von der richtigen Zielgruppe auch gefunden werden. „Ein Beispiel: Sucht man nach „Urlaub mit Hund“ werden einem bei schlechter KI-Optimierung auch Unterkünfte angezeigt, die gar keine Hundehotels sind, aber von denen ein Foto mit Hund gepostet worden ist“, erklärt Machner. 

Zitat Icon

Wichtig ist, dass man neugierig bleibt als Betrieb. Technische Veränderungen hat es immer gegeben in der Branche. 

Manuela Machner, Touristikerin

Bild: privat

Menschliche Intelligenz am wichtigsten
Die KI solle dabei jedoch keinesfalls alle Mitarbeiter ersetzen. Sondern: „Sie soll vielmehr wie ein zusätzlicher, neuer Mitarbeiter angelernt werden.“ Bisher seien die Workshops in Niederösterreich gut angekommen bei den Betrieben. „Wichtig ist, dass man neugierig bleibt. KI wirkt im ersten Moment oft sehr technisch, doch die Bedienung ist für viele leichter als gedacht“, versichert die Expertin. 

Porträt von Anna Kindlmann
Anna Kindlmann
