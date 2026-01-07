Künstliche Intelligenz arbeitet mit im Hotel

Teuerung macht der Branche zu schaffen

„Im Tourismus gibt es oft zu wenig Personal. Die Rezeptionistin muss neben ihrer Kernaufgabe auch viele administrative Arbeiten erledigen“, sagt Machner. Hinzu kommen steigende Kosten in den Betrieben, die sich auch auf die Preise niederschlagen. Beschwerden, Zimmer buchen, Preisänderungen – all das könnte heute schon die KI abwickeln. Besonders wichtig sei ein gut aufbereiteter Internetauftritt, damit Hotels von der richtigen Zielgruppe auch gefunden werden. „Ein Beispiel: Sucht man nach „Urlaub mit Hund“ werden einem bei schlechter KI-Optimierung auch Unterkünfte angezeigt, die gar keine Hundehotels sind, aber von denen ein Foto mit Hund gepostet worden ist“, erklärt Machner.