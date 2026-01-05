Mit 161 km/h durch Autobahn-Baustelle gebrettert

Da hatte es aber jemand ganz besonders eilig: Ein Pkw-Lenker (23) bretterte mit mehr als 160 km/h durch einen Baustellenbereich auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Oberland. Der Tempobolzer wurde von der Polizei aus dem Verkehr gezogen, der Wagen beschlagnahmt. Seinen Führerschein musste der junge Mann nicht zum ersten Mal abgeben.