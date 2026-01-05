Vorteilswelt
Amtsbekannter Raser

Mit 161 km/h durch Autobahn-Baustelle gebrettert

Tirol
05.01.2026 13:03
Der Tempobolzer wurde auf der A12 im Oberland aus dem Verkehr gezogen (Symbolbild).
Der Tempobolzer wurde auf der A12 im Oberland aus dem Verkehr gezogen (Symbolbild).(Bild: Christof Birbaumer)

Da hatte es aber jemand ganz besonders eilig: Ein Pkw-Lenker (23) bretterte mit mehr als 160 km/h durch einen Baustellenbereich auf der A12 Inntalautobahn im Tiroler Oberland. Der Tempobolzer wurde von der Polizei aus dem Verkehr gezogen, der Wagen beschlagnahmt. Seinen Führerschein musste der junge Mann nicht zum ersten Mal abgeben.

Am Sonntagabend, gegen 20 Uhr, führte die Autobahnpolizei routinemäßige Geschwindigkeitskontrollen auf der A12 bei Haiming im Baustellenbereich durch. „Dabei wurde ein Pkw bei erlaubten 80 km/h mit einer Geschwindigkeit von 161 km/h gemessen“, heißt es von den Ermittlern.

Zitat Icon

Dem 23-Jährigen war der Führerschein bereits in der Vergangenheit zweimal wegen Geschwindigkeitsübertretungen vorläufig abgenommen worden.

Die Polizei

Fahrzeug beschlagnahmt
Die Beamten zogen das Raserfahrzeug aus dem Verkehr. „Dem 23-jährigen einheimischen Lenker wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. Zudem wurde der Pkw vorläufig sichergestellt“, so die Polizei.

Mit den geltenden Geschwindigkeitsbeschränkungen scheint es der junge Mann bereits in der Vergangenheit schon nicht allzu genau genommen zu haben. „Dem 23-Jährigen war der Führerschein bereits in der Vergangenheit zweimal wegen Geschwindigkeitsübertretungen vorläufig abgenommen worden.“ Ihm droht jetzt einmal mehr eine saftige Strafe.

Porträt von Hubert Rauth
Hubert Rauth
