Rasern Auto abgenommen: Was darf die Behörde?

Seit 1. März droht Extremrasern in Österreich der Verlust ihres Autos. Allein im März wurden 21 Fahrzeuge beschlagnahmt. Neben Niederösterreich gehört Tirol zu den Bundesländern mit besonders vielen Abnahmen. Vertreter von Polizei und Behörde erklären, wie knifflig die neue Regelung ist, was sie dürfen – und was nicht!