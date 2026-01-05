Vorteilswelt
Is Glasner coming now?

Bang: Manchester United sacks Amorim!

Nachrichten
05.01.2026 10:53
Ruben Amorim must vacate his post in Manchester.
Ruben Amorim must vacate his post in Manchester.(Bild: AP/Dave Thompson)

After the row with the club bosses, Manchester United pulls the ripcord: Head coach Ruben Amorim has to go! Is Oliver Glasner coming now?

0 Kommentare

After the 1:1 draw against Leeds on Sunday and only one win from the last five league games, the Portuguese had to go. In addition, increasing tensions between the 40-year-old and the club management became apparent. The club management had "decided with a heavy heart that it was time for a change", the sixth-placed team announced on Monday.

Ruben Amorim
Ruben Amorim(Bild: AP/Dave Thompson)

"I would just like to say that ..."
Amorim, who had been in office since November 2024, had recently criticized interference from high-ranking United personalities in his work, which he would not tolerate elsewhere. "I just want to say that I came here to be a manager, not a coach," he was quoted as saying after the draw against Leeds.

Fletcher takes over
Last year, Amorim led the club to the Europa League final. On Wednesday, former United midfielder and current U18 coach Darren Fletcher will take charge of the team as interim coach against 19th-placed Burnley.

Next coach failed
For several years, the traditional club has wanted to return to its former glory days. However, since the departure of legendary coach Sir Alex Ferguson in 2013, many coaches have failed in their mission to establish the club at the top in the long term. This also included ÖFB team manager Ralf Rangnick, who was in charge of United between December 2021 and May 2022.

Manchester United
Manchester United(Bild: AP/Jon Super)

Glasner to the "Red Devils"?
Oliver Glasner could now be a candidate for the vacant coaching position at the Red Devils. The Austrian, who is currently in charge at Crystal Palace, has already been heavily linked with Manchester United in the recent past.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Porträt von krone Sport
krone Sport
