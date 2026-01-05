Brrrr! Österreich bibbert bei bis zu minus 26 Grad

Kalt, kälter, ... Österreich: Das ganze Land steht auch in der neuen Woche bei eisigen Temperaturen auf! Kälte-Hotspots sind im oberen Wald- und Mühlviertel bei bis zu minus 26 Grad. Auch in Tirol knackte das Thermometer teils die minus 20 Grad-Marke. Vor allem im Westen bleibt es auch noch bis Mitte der Woche so eisig kalt. Dann stellt sich das Wetter um.