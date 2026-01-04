DE: Weltmeisterschaft im Christbaum-Werfen

Wettkampf hat eigenes System

Teilnehmerinnen und Teilnehmer messen sich in drei Kategorien: Die Kontrahenten müssen einen etwa 1,50 Meter großen Baum wie einen Speer werfen sowie wie einen Hammer in der Leichtathletik schleudern und über eine Hochsprung-Latte bugsieren. Die Höhe bestimmen sie selbst. Die Werte werden addiert – wer auf den größten Gesamtwert kommt, gewinnt. Im vergangenen Jahr nahmen nach Angaben des örtlichen Fußballklubs Wacker 53 Männer und 29 Frauen sowie 25 Kinder teil.