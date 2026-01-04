Bäume fliegen lassen
DE: Weltmeisterschaft im Christbaum-Werfen
In der Pfalz in Deutschland stehen Christbäume nicht nur als Dekoration im Wohnzimmer, sie werden auch als Sportgeräte verwendet – und zwar beim traditionellen Weihnachtsbaumwerfen.
Mit viel Anlauf oder locker aus dem Stand: Beim traditionellen Weihnachtsbaum-Dreikampf im pfälzischen Weidenthal haben zahlreiche Männer, Frauen und Kinder ihre Kräfte gemessen. Das Spektakel in der Ortsgemeinde unweit von Kaiserslautern gilt als Klassiker – obwohl das Nadelgewächs auch anderswo in Deutschland über Plätze geworfen wird. Das augenzwinkernd zur „Weltmeisterschaft“ ausgerufene Turnier auf dem Sportplatz wurde zum 18. Mal ausgetragen.
Wettkampf hat eigenes System
Teilnehmerinnen und Teilnehmer messen sich in drei Kategorien: Die Kontrahenten müssen einen etwa 1,50 Meter großen Baum wie einen Speer werfen sowie wie einen Hammer in der Leichtathletik schleudern und über eine Hochsprung-Latte bugsieren. Die Höhe bestimmen sie selbst. Die Werte werden addiert – wer auf den größten Gesamtwert kommt, gewinnt. Im vergangenen Jahr nahmen nach Angaben des örtlichen Fußballklubs Wacker 53 Männer und 29 Frauen sowie 25 Kinder teil.
Bäume werden danach zu Ziegenfutter
Um gebrauchte Weihnachtsbäume aus dem Wohnzimmer handelt es sich nicht. Die Sportgeräte wurden im Gemeindewald geschlagen und werden danach an Ziegen verfüttert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.