Burgenland bereitet Verbot für „Edibles“ vor

Rechtliche Lücke wird geschlossen

Zum Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wurde daher eine Novelle des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes in Begutachtung geschickt. Sie soll eine rechtliche Lücke schließen. Die geplante Gesetzesnovelle sieht vor, das Inverkehrbringen solcher psychoaktiven Stoffe zu verbieten, auch wenn sie noch nicht offiziell als gesundheitsschädlich eingestuft sind und ihre Verwendung nicht als herkömmlich gilt. Ausdrücklich ausgenommen davon wären herkömmliche Zutaten, wie etwa Koffein.