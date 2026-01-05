Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gefährliche Zuckerl

Burgenland bereitet Verbot für „Edibles“ vor

Burgenland
05.01.2026 16:00
Verbot für „Edibles“ mit psychoaktiven Inhaltsstoffen
Verbot für „Edibles“ mit psychoaktiven Inhaltsstoffen(Bild: bukhta79 - stock.adobe.com)

Essbare Produkte mit psychoaktiven Inhaltsstoffen finden zunehmend Verbreitung – harmlos sind sie aber auf keinen Fall. Das Burgenland plant nun ein Verbot für sogenannte „Edibles“.

0 Kommentare

„Was harmlos aussieht wie ein Zuckerl oder ein Keks, kann hochgefährlich sein“, warnt Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner (Grüne). Es handelt sich dabei um essbare Produkte wie etwa Fruchtgummis, Kekse, Schokoladen, Getränke oder Kapseln, die Wirkstoffe wie THC oder andere psychoaktive Cannabinoide, Muscimol (Fliegenpilzgift), Kratom, Kanna oder blauen Lotus enthalten können.

Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner
Vizelandeschefin Anja Haider-Wallner(Bild: Bildquelle: Büro LH-Stv.in Haider-Wallner)

Rechtliche Lücke wird geschlossen
Zum Schutz der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen wurde daher eine Novelle des Lebensmittelsicherheits- und Verbraucherschutzgesetzes in Begutachtung geschickt. Sie soll eine rechtliche Lücke schließen. Die geplante Gesetzesnovelle sieht vor, das Inverkehrbringen solcher psychoaktiven Stoffe zu verbieten, auch wenn sie noch nicht offiziell als gesundheitsschädlich eingestuft sind und ihre Verwendung nicht als herkömmlich gilt. Ausdrücklich ausgenommen davon wären herkömmliche Zutaten, wie etwa Koffein.

Haider-Wallner appellierte außerdem auch an die Eltern: „Schauen Sie genau hin, was konsumiert wird, und seien Sie wachsam bei Produkten, die plötzlich im Kinderzimmer auftauchen.“ Aufklärung, Aufmerksamkeit und klare Gespräche können entscheidend sein, um junge Menschen vor diesen gefährlichen Substanzen zu bewahren.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
-6° / -3°
Symbol Schneefall
Güssing
-8° / -2°
Symbol Schneefall
Mattersburg
-9° / -3°
Symbol Schneefall
Neusiedl am See
-8° / -3°
Symbol Schneefall
Oberpullendorf
-8° / -3°
Symbol Schneefall

krone.tv

Antreten im Army-Store: Der Unteroffizier mit seinen Rekruten.
Zu Ennser Army-Shop
Wirbel um Einkaufsausflug mit Grundwehrdienern
Während die einen feiern, sehen die anderen eine Verletzung des Völkerrechts in dem US-Angriff ...
Angriff auf Venezuela
Experten befürchten ein Ende des Völkerrechts
Die US-Angriffe führten in einigen Ländern zu Streiks.
Maduros Securities
Venezuela: Bei US-Angriff über 30 Kubaner getötet
Die Spezialisten an der Grazer Med Uni dokumentieren Spuren von Misshandlungen möglichst zeitnah ...
Krone Plus Logo
Ansturm auf Ambulanzen
Häusliche Gewalt: Das böse Erwachen nach dem Fest
Kinder verschleppt
Mutter: „So hat sich mein Ex-Mann radikalisiert“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
299.460 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
233.334 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Das ist der Moment, in dem die Katastrophe begann
156.845 mal gelesen
Nach der Brandkatastrophe im Schweizer Skiort Crans-Montana liegen jetzt erste Informationen zur ...
Mehr Burgenland
Süße Tropfen
Frostnacht brachte ersten Eiswein für Winzer
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Top-Programm mit Stars
Die Friedensburg wird auch heuer wieder gestürmt
Arbeiterkammer warnt
Die künstliche Intelligenz hat nicht immer recht
Zeremonie in St. Andrä
Orthodoxe Wasserweihe am Zicksee am 24. Jänner
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf