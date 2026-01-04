Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Das wäre gefährlich“

Altachs neuer Trainer warnt vor Hauruckaktionen

Vorarlberg
04.01.2026 08:55
Bernhard Summer sitzt ab dem Frühjahr wieder auf der Trainerbank im Rheindorf.
Bernhard Summer sitzt ab dem Frühjahr wieder auf der Trainerbank im Rheindorf.(Bild: GEPA)

Bei den Altachern gehen sowohl die Damen als auch die Herren mit neuen Trainern ins Bundesliga-Frühjahr. Doch während man bei den Männern noch auf der Suche nach einem Nachfolger für den zu Meister Sturm Graz abgewanderten Fabio Ingolitsch ist, steht der (alte) neue Frauen-Coach bereits fest. Und der spricht jetzt über die Zukunft.

0 Kommentare

Hinter den Frauen des SCR Altach liegt eine sportlich starke Herbstsaison. Nach sieben Siege, vier Remis und drei Niederlagen, überwintert man hinter Austria Wien und Serienmeister St. Pölten auf Rang drei. Vor den letzten vier Runden des Grunddurchgangs haben die Rheindörflerinnen vier Punkte auf die viertplatzierten Salzburgerinnen – ein Platz im Meister-Playoff scheint zum Greifen nah. „Darum wollen wir jetzt nicht groß was am Kader verändern“, verrät Berni Summer, der Mitte Dezember Markus Spiegel auf der Trainerbank ablöste. „Nachdem uns mit Rafaela Petaloti allerdings eine Torfrau verlässt, werden wir auf dieser Position nochmals aktiv, da ich aus eigener Erfahrung weiß, dass es zu riskant ist, mit nur zwei Torhüterinnen ins Frühjahr zu gehen.“

Lesen Sie auch:
Sportdirektor Philipp Netzer (l.) und Damen-Rückkehrer Bernhard Summer.
Krone Plus Logo
Neues Credo in Altach
„Meistergruppe ist nicht zwangsläufig das Ziel“
11.12.2025
Spannende Personalie
Hat Altach seinen neuen Trainer bereits im Team?
02.01.2026
Summer kehrt zurück
Der Ex-Coach übernimmt wieder bei Altachs Frauen
11.12.2025

Gespräche mit Ländle-Kickerinnen
Was die Zeit danach angeht, soll der 58-Jährige in Abstimmung mit der sportlichen Leitung um Philipp Netzer und Eric Orie einen Prozess lostreten. „Ziel ist es, von den Spielerinnen regionaler zu werden. Dennoch werden wir im Sommer sicher nicht das ganze Team auswechseln“, sagt Summer. „Hauruckaktionen wären nur gefährlich.“ Heißt: „Wir wollen Schlüsselspielerinnen verlängern und Positionen, auf denen wir Vorarlbergerinnen haben oder bekommen können, regional besetzen.“ Aus diesem Grund will er in nächster Zeit viele Gespräche mit jungen, aber auch arrivierten Ländle-Kickerinnen führen – auch eine Rückkehr von Sarah Schneider aus Rankweil scheint möglich. 

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-7° / -4°
Symbol heiter
Bludenz
-7° / -3°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
-6° / -3°
Symbol heiter
Feldkirch
-7° / -2°
Symbol heiter

krone.tv

Die deutsche Polizei hat jetzt Fahndungsfotos von dem spektakulären Tresor-Einbruch ...
Millionen erbeutet
Tresor-Coup: Fahndungsfotos veröffentlicht
In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
240.030 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Ausland
Wirte bauten Todesbar in Crans-Montana selbst um
201.125 mal gelesen
Jessica Moretti (klein im Bild) hat die Bar mit ihrem Mann Jaques betrieben.
Ausland
Inferno: 40 Tote wegen Pyrotechnik bei Konzert?
173.653 mal gelesen
Die Ermittlungen zum Unglückshergang laufen noch.
Mehr Vorarlberg
„Das wäre gefährlich“
Altachs neuer Trainer warnt vor Hauruckaktionen
Krone Plus Logo
Abenteuerliches Leben
Vom Killer zum Schützer: Tierfilmer Werner Fend
Krone Plus Logo
Medaillen & Punkte
Der Liensberger-Ausfall schmerzt gleich mehrfach
Exportland Vorarlberg
Handelsbilanzüberschuss auf Rekordniveau
Tournee-Debüt wartet
Bachlinger nutzt unerwartete Chance perfekt aus
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf