Altachs neuer Trainer warnt vor Hauruckaktionen

Hinter den Frauen des SCR Altach liegt eine sportlich starke Herbstsaison. Nach sieben Siege, vier Remis und drei Niederlagen, überwintert man hinter Austria Wien und Serienmeister St. Pölten auf Rang drei. Vor den letzten vier Runden des Grunddurchgangs haben die Rheindörflerinnen vier Punkte auf die viertplatzierten Salzburgerinnen – ein Platz im Meister-Playoff scheint zum Greifen nah. „Darum wollen wir jetzt nicht groß was am Kader verändern“, verrät Berni Summer, der Mitte Dezember Markus Spiegel auf der Trainerbank ablöste. „Nachdem uns mit Rafaela Petaloti allerdings eine Torfrau verlässt, werden wir auf dieser Position nochmals aktiv, da ich aus eigener Erfahrung weiß, dass es zu riskant ist, mit nur zwei Torhüterinnen ins Frühjahr zu gehen.“