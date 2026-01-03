Vorteilswelt
Einsatz der Feuerwehr

Wintereinbruch: Pkw rutschte von Forststraße

Vorarlberg
03.01.2026 15:00
Der Wagen war von der Straße abgerutscht.
Der Wagen war von der Straße abgerutscht.

Großes Glück hatte ein Pensionist am Samstag in der Vorarlberger Gemeinde Klaus: Der Mann war mit seinem Wagen bei winterlichen Verhältnissen von einem Forstweg abgekommen und wäre beinahe abgestürzt.

Gegen Mittag fuhr der Mann mit seinem Pkw den recht steilen und schmalen Plattenweg hinauf. Plötzlich geriet der Wagen auf der Schneefahrbahn ins Rutschen und kam seitlich von der Straße ab. Beinahe wäre das Gefährt samt Fahrer abgestürzt, glücklicherweise blieb es jedoch mit dem Heck an einem Baum hängen. 

Der Feuerwehr gelang es, den Pkw zu bergen.
Der Feuerwehr gelang es, den Pkw zu bergen.

Spezialgerät im Einsatz
In weiterer Folge sicherten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Klaus das Auto mit Spanngurten vor einem weiteren Abrutschen. Die Bergung des Pkw gestaltete sich sehr herausfordernd: Die Mitarbeiter des ÖAMTC mussten einen ersten Versuch abbrechen, da auch ihr Einsatzfahrzeug abzurutschen drohte. Also wurde von der Feuerwehr Rankweil ein schweres Rüstfahrzeug angefordert – dank des Spezialgerätes gelang es, den Wagen ohne weitere Beschädigungen zurück auf die Straße zu hieven. 

