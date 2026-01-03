Wintereinbruch: Pkw rutschte von Forststraße

Spezialgerät im Einsatz

In weiterer Folge sicherten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Klaus das Auto mit Spanngurten vor einem weiteren Abrutschen. Die Bergung des Pkw gestaltete sich sehr herausfordernd: Die Mitarbeiter des ÖAMTC mussten einen ersten Versuch abbrechen, da auch ihr Einsatzfahrzeug abzurutschen drohte. Also wurde von der Feuerwehr Rankweil ein schweres Rüstfahrzeug angefordert – dank des Spezialgerätes gelang es, den Wagen ohne weitere Beschädigungen zurück auf die Straße zu hieven.