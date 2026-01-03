Oh Madonna! Darf ÖSV-Youngster beim Klassiker ran?

Für Jakob Greber war es ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk, als er am 22. Dezember beim Slalom von Alta Badia sein Weltcupdebüt geben durfte. Dass er, mit der hohen Startnummer 70, die Qualifikation fürs Finale der besten 30. verpasste, war keine große Überraschung. „Da hätte mir schon ein gewaltiger Lauf auskommen müssen“, sagte der 22-jährige Mellauer damals. „Mein Fokus gilt in dieser Saison aber ohnehin weiter dem Europacup, wo ich mir das Fixticket für den nächsten Weltcupwinter holen will.“