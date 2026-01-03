Vorteilswelt
Bange Momente

Vierköpfige Familie drohte mit Pkw abzustürzen

Chronik
03.01.2026 13:53
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein weiteres Abrutschen des Wagens verhindern ...
Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ein weiteres Abrutschen des Wagens verhindern (Symbolbild).(Bild: Christian Jauschowetz)

Eine vierköpfige Familie ist am Samstagmorgen in Schruns (Montafon) mit ihrem Pkw von der Straße abgerutscht und musste bis zum Eintreffen der Feuerwehr im Wagen ausharren. Erst nachdem das Fahrzeug gegen ein weiteres Abgleiten gesichert worden war, konnte die Familie das Auto verlassen.

Gegen 7.45 Uhr machte sich der 43-jährige Familienvater daran, von der Einfahrt eines Ferienhauses rückwärts den Gamplaschgerweg in Richtung Tal zu fahren. Dabei kam er mit dem Hinterreifen von der Fahrbahn ab, woraufhin das Auto trotz Winterbereifung und Schneeketten seitlich abrutschte. In weiterer Folge blieb das Fahrzeug in extremer Seitenlage hängen, ein Aussteigen war für die Familie unmöglich.

Feuerwehr war zur Stelle
Glücklicherweise war die Feuerwehr rasch vor Ort: Die Florianis sicherten den Wagen und bargen die Insassen. Danach wurde das Auto zurück auf die Straße gezogen. Alle blieben heil, auch am Pkw entstand kein Sachschaden.

Vorarlberg
