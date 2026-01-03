Vierköpfige Familie drohte mit Pkw abzustürzen

Gegen 7.45 Uhr machte sich der 43-jährige Familienvater daran, von der Einfahrt eines Ferienhauses rückwärts den Gamplaschgerweg in Richtung Tal zu fahren. Dabei kam er mit dem Hinterreifen von der Fahrbahn ab, woraufhin das Auto trotz Winterbereifung und Schneeketten seitlich abrutschte. In weiterer Folge blieb das Fahrzeug in extremer Seitenlage hängen, ein Aussteigen war für die Familie unmöglich.