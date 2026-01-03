Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Heute gegen Wien

Eisbullen jagen den zehnten Sieg in Folge

Salzburg
03.01.2026 13:00
Niki Kraus und Luca Auer (16) pochen auf den zehnten Streich.
Niki Kraus und Luca Auer (16) pochen auf den zehnten Streich.(Bild: Andreas Tröster)

Keine Verschnaufpause auf dem Weg zum zehnten Sieg in Folge! Nur 48 Stunden nach dem 5:1-Kantersieg gegen Linz stehen die Eisbullen heute erneut auf dem Eis. 

0 Kommentare

Zu Gast sind dann die Vienna Capitals, die ein extrem körperbetontes, defensives Eishockey spielen.

Zitat Icon

Es war nie leicht, Tore gegen sie zu schießen.

Niki KRAUS, Eisbullen-Stürmer

„Es war nie leicht, Tore gegen sie zu schießen“, warnt Stürmer Niki Kraus. Lob gab’s zuletzt vom Cheftrainer, der gegen die Hauptstädter wieder auf Lucas Thaler zurückgreifen kann, genug. Besonders für die Eigenbauspieler Lukas Hörl und Luki Schreier. Die beiden Ex-Akademiker sorgten gegen die Linzer für das zwischenzeitliche 2:0 – auf Vorarbeit von Schreier netzte Hörl sehenswert ein.

Lesen Sie auch:
Erzielte das 3:1: Coe (vorne).
Sieg zu Neujahr
Eisbullen schwangen gegen Linz den Taktstock
01.01.2026

„Aus unserer Sicht ist es eigentlich perfekt gelaufen. Wir haben genau die Sachen umgesetzt, die wir uns vorgenommen haben, haben hart gespielt und genügend Tore geschossen“, resümierte Hörl.

Pleiten für Salzburgs Alps Hockey League-Klubs
Nichts zu holen gab es für die Salzburger Teams in der Alps Hockey League in Südtirol. Die RB Juniors mussten sich bei Wipptal mit 3:4 geschlagen geben. Stark dezimierte Zeller Eisbären – Tyler Cuma feierte sein Comeback – unterlagen in Gröden klar 0:3.

Porträt von Mathias Funk
Mathias Funk
Porträt von Manuel Grill
Manuel Grill
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

In Bayern ist ein zwölfjähriges Mädchen gestorben, das auf einen fahrenden Zug aufspringen ...
Tragödie in Bayern
Mädchen (12) wollte auf Zug aufspringen und starb
Nach dem spektakulären Bankeinbruch im deutschen Gelsenkirchen laufen die Ermittlungen auf ...
Keiner bemerkte etwas?
Gelsenkirchen-Coup könnte tagelang gedauert haben
Im Mai sind die Grenzkontrollen in Deutschland verschärft worden (Symbolbild).
Verschärfte Kontrollen
Illegale Einreisen in Deutschland zurückgegangen
Pop-Titan Dieter Bohlen hat heimlich seine langjährige Partnerin Carina Walz geheiratet ...
„Auf Herzensinsel“
Dieter Bohlen heiratete heimlich seine Carina
„Stadt Labor“
Gemeinsam Gestalten, Teilen als neuer Mainstream
Top-3

Gelesen

Burgenland
Not-OP endet tragisch: 17-Jährige stirbt in Klinik
199.239 mal gelesen
Eine 17-Jährige starb während einer Not-OP in der Klinik Oberwart. Warum, ist Gegenstand von ...
Niederösterreich
Absage! Landeshauptstadt erlebt Pyro-Enttäuschung
198.391 mal gelesen
Archivbild
Oberösterreich
Irrer Shitstorm gegen Vater des Neujahrsbabys
188.825 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Aufnahme erregt die Gemüter: Viele Frauen mokieren sich darüber, dass der Jung-Vater mit ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf