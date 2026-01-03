Eisbullen jagen den zehnten Sieg in Folge

Keine Verschnaufpause auf dem Weg zum zehnten Sieg in Folge! Nur 48 Stunden nach dem 5:1-Kantersieg gegen Linz stehen die Eisbullen heute erneut auf dem Eis.
Zu Gast sind dann die Vienna Capitals, die ein extrem körperbetontes, defensives Eishockey spielen.
Es war nie leicht, Tore gegen sie zu schießen.
Niki KRAUS, Eisbullen-Stürmer
„Es war nie leicht, Tore gegen sie zu schießen“, warnt Stürmer Niki Kraus. Lob gab’s zuletzt vom Cheftrainer, der gegen die Hauptstädter wieder auf Lucas Thaler zurückgreifen kann, genug. Besonders für die Eigenbauspieler Lukas Hörl und Luki Schreier. Die beiden Ex-Akademiker sorgten gegen die Linzer für das zwischenzeitliche 2:0 – auf Vorarbeit von Schreier netzte Hörl sehenswert ein.
„Aus unserer Sicht ist es eigentlich perfekt gelaufen. Wir haben genau die Sachen umgesetzt, die wir uns vorgenommen haben, haben hart gespielt und genügend Tore geschossen“, resümierte Hörl.
Pleiten für Salzburgs Alps Hockey League-Klubs
Nichts zu holen gab es für die Salzburger Teams in der Alps Hockey League in Südtirol. Die RB Juniors mussten sich bei Wipptal mit 3:4 geschlagen geben. Stark dezimierte Zeller Eisbären – Tyler Cuma feierte sein Comeback – unterlagen in Gröden klar 0:3.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.