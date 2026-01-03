Skifahrer stürzt nach Kollision in steilen Wald ab

Fataler Unfall im Skigebiet Skijuwel Wildschönau im Tiroler Alpbachtal am Freitag! Zwei Wintersportler aus Deutschland kollidierten kurz vor einer Talstation. Einer der beiden musste mit dem Heli geborgen werden.
Ereignet hat sich der Unfall um kurz vor 10 Uhr. Auf der roten Piste 9/10 fuhren zwei deutsche Wintersportler in Richtung Talstation der Gipfelbahn. „Kurz vor der Talstation kam es zu einem Zusammenstoß“, heißt es von der Polizei. In weiterer Folge gerieten beide Männer über den Pistenrand hinaus.
Einer der Wintersportler konnte sich noch an der Pistenkante festhalten.
Ein Sprecher der Polizei
Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus
„Einer der Wintersportler konnte sich noch an der Pistenkante festhalten, der zweite stürzte in den rund 70 Grad steilen Wald ab.“ Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen. Der andere Skifahrer zog sich indes nur eine leichte Verletzung zu.
