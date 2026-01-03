Skifahrer stürzt nach Kollision in steilen Wald ab

Mit Rettungshubschrauber ins Krankenhaus

„Einer der Wintersportler konnte sich noch an der Pistenkante festhalten, der zweite stürzte in den rund 70 Grad steilen Wald ab.“ Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurde er mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus Kufstein geflogen. Der andere Skifahrer zog sich indes nur eine leichte Verletzung zu.