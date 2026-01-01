Zwei Pkw-Lenker nach Kollision in Klinik gebracht

Dabei kam es aus noch ungeklärter Ursache zur Kollision mit dem Pkw einer 54-jährigen Einheimischen. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Beide Lenker wurden von der Rettung an der Unfallstelle erstversorgt und zur weiteren Abklärung in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.