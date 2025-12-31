Skeptischer Blick | Ziemlich gut

Skeptischer Blick. Wie war 2025 für Sie? Hoffentlich so wie für die Hälfte der Österreicher ein „zumindest ziemlich gutes Jahr“. Zu diesem Ergebnis kommt das IMAS-Institut, das bereits seit den frühen 70er-Jahren seine Meinungsforscher eine Neujahrsmessung erstellen lässt, um dabei zu erfahren, was sich die Österreicher vom jeweils kommenden Jahr versprechen. Und da sind die Erwartungen für das heute beginnende Jahr 2026 unterdurchschnittlich. Der skeptische Blick, so wurde gemessen, sei nun seit fünf Jahren konstant hoch. Von „unterkühltem Optimismus“ ist die Rede. Wen wundert’s?
Ziemlich gut. Diese eher pessimistische Stimmung teilen weitgehend auch die sieben Kolumnisten der „Krone“, deren Ausblick auf 2026 man heute in der ersten Ausgabe der „Kronen Zeitung“ des neuen Jahres lesen kann. Ein hoffnungsarmer Jahresbeginn also? Nein. Die Meinungsforscher lesen aus den Antworten der Österreicher wenigstens auch heraus, dass die „Talsohle der Zuversicht durchschritten ist“. Zudem kommen sie zum Schluss, dass die Sorgen der Menschen im Land im Vergleich der letzten Jahre geringer werden. Darauf lässt sich aufbauen. Wünschen wir uns und unserem Land, dass die Sorgen weiter abnehmen und in 12 Monaten mehr als die Hälfte der Österreicher sagen kann, 2026 war ein ziemlich gutes Jahr.
Ein gutes neues Jahr, kommen sie gut durch den Feiertag!
