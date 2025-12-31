Skeptischer Blick | Ziemlich gut

Ziemlich gut. Diese eher pessimistische Stimmung teilen weitgehend auch die sieben Kolumnisten der „Krone“, deren Ausblick auf 2026 man heute in der ersten Ausgabe der „Kronen Zeitung“ des neuen Jahres lesen kann. Ein hoffnungsarmer Jahresbeginn also? Nein. Die Meinungsforscher lesen aus den Antworten der Österreicher wenigstens auch heraus, dass die „Talsohle der Zuversicht durchschritten ist“. Zudem kommen sie zum Schluss, dass die Sorgen der Menschen im Land im Vergleich der letzten Jahre geringer werden. Darauf lässt sich aufbauen. Wünschen wir uns und unserem Land, dass die Sorgen weiter abnehmen und in 12 Monaten mehr als die Hälfte der Österreicher sagen kann, 2026 war ein ziemlich gutes Jahr.