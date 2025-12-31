Voted: This politician is Punch and Judy of the Year!

I can and may, but above all I don't want to accuse you of anything - and so this outlined situation is above all pure fantasy: Suppose you are broke! You have lived far beyond your means, have shouted "whatever the cost" to the world, which is what you did. You have budgeted like a nine-year-old in a sweet store, you have generously invited far too many guests into your home and entertained everyone and their families. Let's say you open your wallet and then a moth buzzes out, like in those comics from the funny paperbacks, when Donald smells the roast again while paying. There's nothing left in your account. What do you do then?