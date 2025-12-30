Touristengruppe attackierte Deutschen mit Skischuh

Zunächst schlugen die Niederländer den jungen Mann nach einer verbalen Auseinandersetzung auf offener Straße mit einem Skischuh ins Gesicht und verletzten ihn dabei schwer. Als das Opfer zu Boden stürzte, verpassten ihm die sechs Angreifer mehrere Tritte gegen den Oberkörper. Der 19-Jährige musste in Krankenhaus nach Schwaz gebracht und anschließend in die Klinik nach Innsbruck überstellt werden. Weitere Ermittlungen laufen bereits.