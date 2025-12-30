Touristengruppe attackierte Deutschen mit Skischuh

Fürchterliche Attacke am Montag im Tiroler Zillertal! Ein Streit zwischen einer sechsköpfigen Gruppe aus den Niederlanden und einem 19-jährigen Deutschen lief gegen 22 Uhr in Mayrhofen völlig aus dem Ruder.
Zunächst schlugen die Niederländer den jungen Mann nach einer verbalen Auseinandersetzung auf offener Straße mit einem Skischuh ins Gesicht und verletzten ihn dabei schwer. Als das Opfer zu Boden stürzte, verpassten ihm die sechs Angreifer mehrere Tritte gegen den Oberkörper. Der 19-Jährige musste in Krankenhaus nach Schwaz gebracht und anschließend in die Klinik nach Innsbruck überstellt werden. Weitere Ermittlungen laufen bereits.
Schlägerei auch in Ischgl
Ähnlich auch ein Vorfall am Stefanitag in Ischgl. Dort prügelte sich ein Niederländer (21) mit einem Landsmann (24) und ein Belgier (28) in einem Lokal. Der 21-Jährige soll seine Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und dann auf sie eingetreten haben. Beide Männer wurden dabei erheblich verletzt. Der 21-Jährige verweigerte die Aussage.
