Urlauber (21) verprügelte in Lokal zwei Männer

Beide Männer wurden verletzt

„Der 24-Jährige wurde nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Zams gebracht, der 28-Jährige begab sich selbst in ambulante Behandlung“, heißt es seitens der Polizei. Der Beschuldigte verweigerte die Aussage. „Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet“, erklärt die Exekutive.