Urlauber (21) verprügelte in Lokal zwei Männer

Wilde Szenen spielten sich am Wochenende einmal mehr in der „Ski- und Party-Metropole“ Ischgl in Tirol ab! Ein Niederländer (21) verprügelte in einem Lokal einen Landsmann (24) sowie einen 28-jährigen Belgier. Der Radaubruder muss nun wohl mit mehreren Anzeigen rechnen.
Wie erst jetzt bekannt wurde, drehte der 21-Jährige am Stefanitag gegen 20.45 Uhr völlig durch. In einem Lokal in Ischgl attackierte der Niederländer zunächst den Belgier und schlug ihn mit seinen Fäusten ins Gesicht.
Auf am Boden liegenden Landsmann eingetreten
Auch der 24-Jährige bekam mehrere Schläge ins Gesicht und wurde von seinem Landsmann am Boden liegend auch noch mit Fußtritten verletzt. Warum es zum Streit kam, ist nicht bekannt.
Beide Männer wurden verletzt
„Der 24-Jährige wurde nach der Erstversorgung zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus Zams gebracht, der 28-Jährige begab sich selbst in ambulante Behandlung“, heißt es seitens der Polizei. Der Beschuldigte verweigerte die Aussage. „Nach Abschluss der Erhebungen wird Anzeige an die Staatsanwaltschaft Innsbruck erstattet“, erklärt die Exekutive.
