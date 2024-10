Ingolitsch startet neue Zeitrechnung in Altach

Altachs 22. Bundesligatrainer steht heute vor seinem Erstauftritt. Für Fabio Ingolitsch ist das Duell gegen Ex-Klub Salzburg das Debüt in der österreichischen Bundesliga. Der 32-Jährige geht mit klaren Vorstellungen in sein erstes Spiel als Cheftrainer. „Wir haben uns einiges vorgenommen, ich bin sicher, dass wir ein anderes Altach sehen als in den letzten Spielen.“ Mehr an Offensivkraft wurde oft von außen gefordert, gegen den Ligakrösus warnt Ingolitsch aber: „Wir werden sich nicht ins Verderben laufen. Gegen Salzburg zählt in erster Linie eine kompakte Defensive. Trotzdem werden wir versuchen, den einen oder anderen Nadelstich in der Offensive zu setzen.“