„Im diesem Stück gibt es kein Happy End“

„Nichts schmeckt so gut, wie sich dünn sein anfühlt.“ Mit dieser Aussage sorgte Model Kate Moss vor knapp 15 Jahren für Aufsehen. Aber auch heute noch ist das Thema Magersucht aktueller denn je. Gerade durch die Pandemie gibt es erheblich mehr Jugendliche, die an psychischen Problemen leiden. Das Theater ecce greift das heikle Thema Magersucht in seinem neuen Jugendtheaterstück nun unkonventionell auf.