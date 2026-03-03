„Piano Man“ spielt in Brüssel für den Landeschef

Wechsel zum Naschenweng-Manager

Morgen tritt Stadler bei der Europäischen Kommission in Brüssel auf und spielt für einen prominenten Landsmann: „Landeshauptmann Peter Kaiser wird vom Kärnten-Büro aus verabschiedet, auch da darf ich spielen“, sagt Stadler, der sich von der Agentur von Konstantin Wecker verabschiedete und nun mit dem Grazer Patrick Freisinger einen neuen Produzenten hat. „Bei ihm ist auch Melissa Naschenweng unter Vertrag. Freisinger hat gute Kontakte in die Schweiz, vermarktet die Schlagersänger.“ Moderatorin Silvia Schneider traf Stadler bei einem Ball in Linz, wo er ebenfalls gebucht worden war. Bei Events setzt er sich immer ans Klavier und sorgt für beste Stimmung.