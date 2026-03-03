Vorteilswelt
Stadler im Rampenlicht

„Piano Man“ spielt in Brüssel für den Landeschef

Kärnten
03.03.2026 17:00
Simon Stadler steigt bei Auftritten auch aufs Piano.
Simon Stadler steigt bei Auftritten auch aufs Piano.(Bild: Simon Stadler)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Der Kärntner Musiker Simon Stadler wird in dieser Woche ganz schön herumgereicht. Am Mittwoch spielt er bei der Verabschiedung von Landeshauptmann Peter Kaiser in Brüssel auf.

0 Kommentare

Simon Stadler ist ein ganz besonderer Liedermacher und wurde in dieser Woche für viele Termine gebucht. Am Dienstag trat der Maria Saaler bei der weltweit größten Tourismusmesse in Berlin beim Stand der Österreich-Werbung auf. „Ich spiele drei Lieder von Udo Jürgens und eines von mir“, erzählt der Pianist, der unter anderem Udos „Merci“ anstimmt.

Bei Auftritten hat Simon Stadler auch Moderatorin Silvia Schneider kennengelernt.
Bei Auftritten hat Simon Stadler auch Moderatorin Silvia Schneider kennengelernt.(Bild: Simon Stadler)
Simon Stadler bringt heuer fünf Songs raus.
Simon Stadler bringt heuer fünf Songs raus.(Bild: Simon Stadler)
Auch am Steg im Strandbad Klagenfurt hat Simon Stadler gespielt.
Auch am Steg im Strandbad Klagenfurt hat Simon Stadler gespielt.(Bild: Christian Tragner)

Wechsel zum Naschenweng-Manager
Morgen tritt Stadler bei der Europäischen Kommission in Brüssel auf und spielt für einen prominenten Landsmann: „Landeshauptmann Peter Kaiser wird vom Kärnten-Büro aus verabschiedet, auch da darf ich spielen“, sagt Stadler, der sich von der Agentur von Konstantin Wecker verabschiedete und nun mit dem Grazer Patrick Freisinger einen neuen Produzenten hat. „Bei ihm ist auch Melissa Naschenweng unter Vertrag. Freisinger hat gute Kontakte in die Schweiz, vermarktet die Schlagersänger.“ Moderatorin Silvia Schneider traf Stadler bei einem Ball in Linz, wo er ebenfalls gebucht worden war. Bei Events setzt er sich immer ans Klavier und sorgt für beste Stimmung.

Fünf neue Songs
Mit einem Berliner Texter hat Stadler zuletzt in Klagenfurt neue Songs komponiert. „Fünf werden entstehen, einer ist schon am Markt: Er heißt ,Polaroid’.“ Heuer stehen auch wieder viele Kärntner Termine an. Im Vorjahr hat Simon unterer anderem 2500 Besucher ins Strandbad Klagenfurt gelockt, als er am Steg aufgespielt hat.

Kärnten

