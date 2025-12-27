Jahr 2026 steht ganz im Zeichen zweier Giganten

Villach: 2026 jähren sich die Geburtstage von Miles Davis und John Coltrane zum 100. Mal. Für Hans Jalovetz guter Grund, um das Kulturforum-Jazz-Jahr in ihrem Zeichen zu begehen.
Ihre Rolle in der Jazzgeschichte ist gleichermaßen gewichtig wie wegweisend. Und nicht nur für den unermüdlichen Leiter des Kulturforums Villach war Trompeter Miles Davis „wohl einer der vielseitigsten, einflussreichsten und faszinierendsten Musiker des 20. Jahrhunderts. Unter dem Motto ,100 Jahre Miles Davis’ werden nationale und internationale Jazzstars sein Schaffen auf ihre ganz eigene Weise interpretieren“, erzählt Jalovetz.
Zahlreiche Musik-Termine, die Sie nicht verpassen sollten
Womit wir beim Portugiesen Luis Vicente wären. In den letzten Jahren erfolgreich in Europa präsent, ist der Trompeter am 26. März im Villacher Kulturhofkeller zu hören, wo übrigens alle Kulturforum-Konzerte spielen. Ihm folgt am 23. April mit Ralph Alessi ein Superstar aus Amerika an der Trompete, das Kärntner Aushängeschild für das Blasinstrument ist Daniel Nösig, der mit seiner Band die Jazzhochburg Kärnten (18. Juli) beschallt.
Insgesamt 14 Konzerte hat Jalovetz zusammengestellt. Vier davon widmen sich Sax-Gigant John Coltrane, der die Jazzwelt mit seinen Innovationen und dem inspirierenden Spiel nachhaltig geprägt hat. Daran erinnern Nathan Otto Quartett (26. Februar), Rodrigo Amado Trio (28. April), der amerikanische Superstar am Sax James Carter (samt Quintett), sowie ein Projekt von Michael Erian (23. September).
Auch das übrige Programm im ersten Halbjahr kann sich hören lassen, und ist u. a. mit österreichischen Musikern wie Robert Unterköfler, Gina Schwarz, Alois Eberl sowie der jungen internationalen Jazz-Garde (Nathan Ott, Ziv Taubenfeld, Ada Rave) besetzt.
Außergewöhnliche Formationen und 12 Jazzsendungen mit Hans Jalovetz auf Radio Agora (Auftakt: 4. Jänner) runden den vielseitigen Hörgenuss ab. Weitere Infos finden Sie hier.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.