Jahr 2026 steht ganz im Zeichen zweier Giganten

Auch das übrige Programm im ersten Halbjahr kann sich hören lassen, und ist u. a. mit österreichischen Musikern wie Robert Unterköfler, Gina Schwarz, Alois Eberl sowie der jungen internationalen Jazz-Garde (Nathan Ott, Ziv Taubenfeld, Ada Rave) besetzt.

Außergewöhnliche Formationen und 12 Jazzsendungen mit Hans Jalovetz auf Radio Agora (Auftakt: 4. Jänner) runden den vielseitigen Hörgenuss ab. Weitere Infos finden Sie hier.