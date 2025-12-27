Facebook-Apell: Futter spenden statt Böller kaufen

Die Administratoren zweier großer Social-Media-Gruppen in St. Pölten bitten, Abstand von der Silvester-Knallerei zu nehmen – und bieten auch gleich eine Alternative, um Gutes zu tun.
Zusammen zählen sie mehr als 50.000 Mitglieder – und gemeinsam haben sie ein Ziel: Den Tieren zum Jahreswechsel etwas Gutes zu tun, anstatt sie in Angst und Schrecken zu versetzen. Daher haben Romana Drexler („Leben in St. Pölten & Umgebung“) und „Krone“-Herzensmensch Ricardo Zanot („Was ist los in St. Pölten?“) zum wiederholten Mal in ihren Facebook-Gruppen aufgerufen, an der Spendenaktion „Futter statt Böller“ teilzunehmen. „Für uns Menschen ist es oft nur ein paar Minuten Spektakel. Für Wild- und Haustiere bedeutet es panische Flucht, Herzrasen und Verletzungen“, erklärt Drexler.
Es geht bei unserer Aktion nicht darum, Menschen das Feiern zu verbieten, sondern darum, Bewusstsein zu schaffen.
Ricardo Zanot
Daher bitten die beiden, Abstand vom Kauf von Silvesterraketen zu nehmen und stattdessen in Form von Tierfutter, Zubehör oder Geldspenden zu helfen. Diese kommen Haustieren zugute, deren Herrchen und Frauchen in finanziellen Schwierigkeiten sind. „Es geht bei unserer Aktion nicht darum, Menschen das Feiern zu verbieten, sondern darum, ein Bewusstsein zu schaffen, dass jeder Euro, der nicht in die Luft geschossen wird, Hoffnung und ein sattes Tier bedeutet“, betont Zanot.
„Ein wenig Menschlichkeit schenken“
Gespendet werden kann am Samstag, 27. Dezember, von 9.30 Uhr bis 12 Uhr am Kundenparkplatz der Firma Farben-Christoph in der Mariazeller Straße 6b in St. Pölten. „Vielleicht beginnt ein neues Jahr am schönsten, wenn man schon davor ein wenig Menschlichkeit geschenkt hat“, betonen die beiden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.