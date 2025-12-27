Facebook-Apell: Futter spenden statt Böller kaufen

Zusammen zählen sie mehr als 50.000 Mitglieder – und gemeinsam haben sie ein Ziel: Den Tieren zum Jahreswechsel etwas Gutes zu tun, anstatt sie in Angst und Schrecken zu versetzen. Daher haben Romana Drexler („Leben in St. Pölten & Umgebung“) und „Krone“-Herzensmensch Ricardo Zanot („Was ist los in St. Pölten?“) zum wiederholten Mal in ihren Facebook-Gruppen aufgerufen, an der Spendenaktion „Futter statt Böller“ teilzunehmen. „Für uns Menschen ist es oft nur ein paar Minuten Spektakel. Für Wild- und Haustiere bedeutet es panische Flucht, Herzrasen und Verletzungen“, erklärt Drexler.