Für Gold, Uhren: Einbrecher zertrümmern Balkontür

Unbekannte Einbrecher trieben am Donnerstagabend im Tiroler Bezirk Kitzbühel ihr Unwesen: Die Kriminellen verschafften sich durch das Zertrümmern einer Balkontür Zutritt zu einer Wohnung und erbeuteten daraus Goldschmuck und Uhren. Von den Tätern fehlt jede Spur.
Schauplatz des Einbruchs war ein Mehrparteienhaus in Jochberg. Zwischen 18.15 und 19.50 Uhr stiegen die unbekannten Täter auf einen Balkon und versuchten zunächst offenbar, die Balkontür aufzuhebeln.
Gestohlen wurden letztlich drei Herrenarmbanduhren und Goldschmuck.
Nachdem dies nicht gelungen war, griffen die Kriminellen zu härteren Methoden und zertrümmerten die Scheibe der Tür. In der betroffenen Wohnung durchsuchten die Täter dann sämtliche Räumlichkeiten. „Gestohlen wurden letztlich drei Herrenarmbanduhren und Goldschmuck“, so die Polizei.
Fahndung nach Tätern
Die Einbrecher konnten mit der Beute untertauchen. Ermittlungen zur Ausforschung der Täter sind im Gange. Der Wert der gestohlenen Gegenstände lasse sich derzeit noch nicht genau beziffern, hieß es.
