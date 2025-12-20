Schock für Familie: Einbrecher wüteten in Haus

Unbekannte Einbrecher trieben am Freitag im Osttiroler Lienz ihr Unwesen: Die Kriminellen verschafften sich über die Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Gestohlen wurde hochwertiger Schmuck. Ermittlungen zur Ausforschung der Täter sind im Gange.
Irgendwann in der Zeit zwischen 8.10 und 20 Uhr schlugen die Einbrecher am Freitag in Lienz zu. Durch Aufbrechen der Terrassentür seien die Unbekannten ins Einfamilienhaus gelangt, berichtet die Polizei am Samstag.
Küche und Schlafzimmer durchwühlt
Im Erdgeschoss durchwühlten die Täter schließlich die Küche und auch ein Schlafzimmer. „Die Unbekannten konnten hochwertigen Schmuck erbeuten“, heißt es vonseiten der Ermittler weiter.
Einbrecher konnten untertauchen
Die genaue Schadenssumme könne noch nicht beziffert werden. Von den Einbrechern fehlt bis dato jede Spur. Polizeiliche Ermittlungen laufen.
