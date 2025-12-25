Die vergessenen Helden des steirischen Widerstands

Als dieses Netzwerk aufflog, wurde auch Mathilde Auferbauer verhaftet und in der Gestapozentrale in Graz schwer misshandelt und schließlich mit Lähmungen in den Beinen ins KZ Ravensbrück überstellt – gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der ÖFF wie Christl Berger, Maria Ehmann, Maria Filz und anderen. Dort trafen sie auf die Leobnerin Anna Čadia, die schon seit 1940 hier untergebracht war. Ein von ihr initiierter illegaler Lagerwiderstand rettete Auferbauer mehrfach das Leben und sorgte schließlich dafür, dass sie auf einem ausverhandelten Transport nach Schweden gebracht wurde. Erst 1946 kehrte sie nach Leoben zu ihrem Mann zurück – und war bitter enttäuscht über den Umgang mit Widerstandskämpfern im Nachkriegsösterreich.