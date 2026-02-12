Vorteilswelt
Messer gezückt

Sohn (19) geht auf Mutter los – Bruder greift ein

Wien
12.02.2026 13:33
Der 19-Jährige soll seine 46-jährige Mutter mit Schlägen attackiert haben. Er wurde vorläufig ...
Wegen eines mutmaßlichen Familienstreits rückten Beamte des Stadtpolizeikommandos Ottakring Mittwochmorgen in Wien aus – und wurden bereits auf der Straße von einem 18-jährigen Mann erwartet ...

Wie sich herausstellte, war die Situation in der Familie schon länger angespannt: Bereits am Vortag soll es zwischen dem 19-jährigen Sohn und seiner 46-jährigen Mutter zu einem heftigen Streit gekommen sein. Am nächsten Tag eskalierte der Konflikt erneut – diesmal in der Wohnung eines Verwandten.

Plötzlich Messer gezogen
Der 19-Jährige soll dabei seine Mutter mit Schlägen attackiert haben. Als der jüngere Bruder eingriff, um sie zu schützen, soll der Angreifer plötzlich ein Messer gezogen und versucht haben, auch ihn zu verletzen. Danach ergriff der junge Mann die Flucht.

19-Jähriger festgenommen
Die Polizei leitete sofort eine Fahndung ein – wenig später wurde der Tatverdächtige vor seiner Wohnadresse aufgegriffen und vorläufig festgenommen.

Glück im Unglück: Weder die Mutter noch der 18-Jährige wiesen sichtbare Verletzungen auf. Beide lehnten eine medizinische Versorgung ab und wollten nicht gegen den Angehörigen aussagen.

Gegen den 19-Jährigen wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.

