Polizei ermittelt

Feuer im Innenhof zerstört Autos und Roller

Wien
12.02.2026 13:14
(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mittwochnachmittag ist es in einem Innenhof in Wien-Penzing zu einem schweren Brand gekommen. Die alarmierten Einsatzkräfte rückten an, um das Feuer schnell zu löschen.

Der Innenhof wird laut Polizei zum Abstellen von Fahrzeugen genutzt. Die Berufsfeuerwehr konnte gegen 16 Uhr die Flammen rasch löschen, dennoch wurden drei Autos, zwei Motorräder sowie die Hausfassade schwer beschädigt.

Ermittlungen gehen in alle Richtungen
Die Brandgruppe des Landeskriminalamtes Wien hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird geprüft, ob Fremdverschulden oder Brandstiftung vorliegen.

Wien
