Berufung Lokführer: Wie der Vater, so die Söhne…

„Ein Job, der Sinn hat“

Bei der Frage, was den Lokführerberuf so besonders macht, sind sich die drei einig. „Es ist ein Job, der Sinn hat. Man ist immer an einem anderen Ort und jeder Tag ist ein bisschen anders“, betonen die Amstettner. Marco ergänzt: „Und es ist einfach cool, wenn man an einem Bahnsteig einfährt und die Kinder winken dir. Das sind dann die kleinen, schönen Momente.“