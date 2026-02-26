Wiener Stadtwerke geben Unsummen für Berater aus

Nur ein Anbot eingeholt und abgenickt

Durchleuchtet wurden die Jahre 2017 bis 2024. Und selbst trotz eingeschränkter Prüfmöglichkeiten kamen die Prüfer dabei auf die Summe von konzernweit 147 Millionen Euro, die für externe Berater ausgegeben wurden. Das macht 1,75 Millionen pro Monat oder fast 60.000 Euro jeden einzelnen Tag. Und es geht nicht nur um die Summen allein, denn ein erklecklicher Anteil davon (siehe Grafik unten) wurde freihändig, direkt und ohne Kontrollmechanismen vergeben.