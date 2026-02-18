Das dunkle Geheimnis des „7. Wiener Flakturms“

Zwei von ihnen stehen bekanntlich im Leopoldstädter Augarten. Ein weiteres Paar ragt aus dem Arenbergpark in der Landstraße in den Himmel. Beim dritten „Zwilling“ ist einer als Haus des Meeres in ganz Österreich bekannt, einer versteckt sich in der Stiftskaserne, direkt an der berühmten Einkaufsstraße. Und doch gibt es noch weitere Bauwerke, bei denen nicht ganz klar ist, welche Rolle sie im Zweiten Weltkrieg hätten einnehmen sollen.