Strom aus Wind, neues Leben für Wild

Täglich sprudeln 300 Liter Wasser aus einem Brunnen in die neue Wildtiersuhle – ein Quell des Lebens. Schon jetzt zeigen sich erste Spuren: Fährten im weichen Boden und das Rascheln von Eidechsen zwischen den Blüten. Auch Bürgermeister Elmar Schöberl zeigt sich begeistert: „Hier entsteht nicht nur Strom, sondern Naturglück. Das stärkt das Vertrauen der Bürger in die Energiewende.“ Für BLOCH3-Geschäftsführer Martin Blochberger ist das ökologische Gesamtwerk ein Symbol seiner Firmenphilosophie: „Wir sehen Energieerzeugung als Aufgabe, mit der Natur, nicht gegen sie.“