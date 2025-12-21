Mehr als Socken: „Das ist Therapie“

Schon über 200 Socken und kein Ende in Sicht

50 grüne Socken hat sie allein heuer schon für die Krebshilfe gefertigt. Insgesamt sind es aber wohl schon über 200. „Ich zähle nicht mit“, scherzt sie. Auch in Zukunft will sie der Aktion verbunden bleiben. Ob Juric schon die Nase voll hat vom Stricken? „Nein, für mich ist das Therapie.“L. Schinagl