Mehr als Socken: „Das ist Therapie“

Die 52-jährige „Miri“ Juric schenkt mit ihren grünen Strickwaren Unterleibskrebspatientinnen Zuversicht. Denn auch ihr hat ein selbstgemachte Werk einmal in einer schweren Phase ihres Lebens geholfen.
Wenn Mirjana Juric, kurz „Miri“, in den Urlaub fährt, dann googelt sie immer schon vorab nach Wollgeschäften. „Ich kann einfach nicht anders“, lacht die 52-Jährige. Im Sockenstricken hat sie ihre Leidenschaft gefunden. Vor allem, weil sie damit „Zuversicht und Hoffnung“ spenden kann.
Über 1000 Socken für Krebspatienten
Juric strickt nämlich hauptsächlich für die Aktion „Grüne Socken“ der Österreichischen Krebshilfe.
Die Werke der gebürtigen Kroatin, werden gemeinsam mit jenen von weiteren 40 Freiwilligen, an Unterleibspatientinnen im ganzen Land verteilt. 1250 Socken wurden heuer insgesamt schon gestrickt und an Betroffene weitergegeben.
Durch die Aktion wird den Frauen Wärme und Solidarität geschenkt. Juric kennt dieses Gefühl. Denn die 52-Jährige hat selbst eine bewegte Vergangenheit.
2015 musste sie nach einem Herzinfarkt wiederbelebt werden, sechs Jahre später folgte die Diagnose Brustkrebs. Damals wurde ihr nach der Operation ein selbst gemachtes Herzkissen überreicht.
Eine Geste, die sie überwältigte: „Ich werde das nie vergessen. Ich hab das Kissen heute noch am Nachtkästchen liegen“, erzählt sie.
Schon über 200 Socken und kein Ende in Sicht
50 grüne Socken hat sie allein heuer schon für die Krebshilfe gefertigt. Insgesamt sind es aber wohl schon über 200. „Ich zähle nicht mit“, scherzt sie. Auch in Zukunft will sie der Aktion verbunden bleiben. Ob Juric schon die Nase voll hat vom Stricken? „Nein, für mich ist das Therapie.“L. Schinagl
Rund 50 Socken hat „Miri“ Juric heuer schon für die Krebshilfe gestrickt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.