Umweltanwältin: „Der Bescheid ist rechtswidrig“

Komplettzerstörung des Leitenwaldes

Die LUA mit Chefin Gishild Schaufler will Gubischs Aussagen so nicht stehen lassen: „Es stimmt, wir waren in Kontakt, aber haben stets auf die kritische Zufahrt hingewiesen, wo Lebensraum geschützter Arten zerstört wird.“ Konkret steht in der Beschwerde von der „Komplettzerstörung des Leitenwaldes“, welcher „zahlreiche geschützte und gefährdete Arten, wie Vögel, Fledermäuse und Reptilien“ beheimatet, unter anderem die „europarechtlich streng geschützte Äskulapnatter“.