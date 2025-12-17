Bereits Wahlkampftöne in Tiroler Budgetdebatte

Keine neuen Schulden vor der Wahl

Ob die Rechnung für das Doppelbudget aufgeht, werden die Tirolerinnen und Tiroler noch vor der Wahl erfahren: Der Rechnungsabschluss 2026 liegt spätestens im Sommer 2027 vor, spätestens dann zeigt sich, ob das Versprechen „Keine neuen Schulden“ eingehalten werden kann – zumindest für die erste Hälfte des Doppelbudgets. Man hätte es sich auch einfach machen können, mit neuen Schulden Wahlgeschenke finanziert, um dann als Wohltäter in die Wahl zu gehen, fasste ÖVP-Klubchef Wolf die aktuelle Debatte zusammen.