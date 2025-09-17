Firmenpleiten in Tirol „auf hohem Niveau stabil“

Handel und Bau hauptbetroffen

Zu den Zahlen meint Klaus Schaller, Leiter der Region West: „Die gegenwärtige Situation ist für viele Betriebe eine Herkulesaufgabe – insbesondere im Handel und in der Bauwirtschaft. Gleichzeitig sind aber nicht nur die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen daran schuld, dass es aktuell mehr Insolvenzen gibt. So sind bei den insolventen Betrieben die Gründe teils hausgemacht: Operative Ursachen, wie etwa Absatzschwächen oder eine schlechte Kostenstruktur sind in 30 Prozent aller Fälle, die Hauptursache einer Firmenpleite in Tirol. Es folgen strategische Ursachen (28 Prozent), etwa die zu späte Reaktion auf Marktveränderungen, und klassische Gründerfehler mit 26 Prozent. Bei Letzterem fallen insbesondere fehlendes branchenspezifisches Know-how oder mangelnde betriebswirtschaftliche Erfahrung ins Gewicht.“