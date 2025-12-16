Heftiger Streit um Geld: Senior blutig geschlagen

Mehrere blutende Wunden

Durch den Angriff habe das 61-jährige Opfer mehrere blutende Wunden erlitten. Eine eintreffende Streife stellte den Verdächtigen zur Rede: „Der 29-Jährige gestand die Tat und gab als Grund für die Auseinandersetzung finanzielle Streitigkeiten an“, heißt es vonseiten der Ermittler.