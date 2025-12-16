Heftiger Streit um Geld: Senior blutig geschlagen

Völlig eskaliert ist eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern am späten Montagabend in Innsbruck: Ein junger Mann (29) soll einen 61-jährigen Bekannten brutal attackiert und blutig geschlagen haben. Der Verdächtige ist geständig – es ging um Geld!
Zur Brutalo-Attacke ist es laut Polizei am Montagabend, gegen 22.30 Uhr, am Innsbrucker Innrain gekommen. Der 29-jährige Einheimische ging offenbar auf seinen älteren Bekannten los und schlug ihm mehrmals ins Gesicht!
Der 29-Jährige gestand die Tat und gab als Grund für die Auseinandersetzung finanzielle Streitigkeiten an.
Ein Ermittler von der Polizei
Mehrere blutende Wunden
Durch den Angriff habe das 61-jährige Opfer mehrere blutende Wunden erlitten. Eine eintreffende Streife stellte den Verdächtigen zur Rede: „Der 29-Jährige gestand die Tat und gab als Grund für die Auseinandersetzung finanzielle Streitigkeiten an“, heißt es vonseiten der Ermittler.
Weitere Erhebungen sind noch im Gange. Nach Abschluss der Ermittlungen erfolgen entsprechende Anzeigen.
