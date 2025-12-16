Nur die Regierung findet ihr Doppelbudget „top“

Fokus auf Erhalt des Sozialen Netzwerks

„Das sind genau die Bereiche, wo die Tirolerinnen und Tiroler eher wenig Verständnis dafür hätten, wenn da gekürzt wird. Deswegen passiert das auch nicht. Die Organisationen im Sozialbereich bekommen die gleichen Förderungssummen wie in diesem Jahr und in manchen Bereichen schaffen wir sogar eine Indexierung, zum Beispiel bei den Gewaltschutzeinrichtungen“, erläuterte Fleischanderl. Sie verwies auf die 1,5 % Tariferhöhung bei der Behindertenhilfe. Das Budget habe „klar soziale Verantwortung. Wir sparen im System, aber nicht bei den Menschen. Und schauen, dass wir unser soziales Netz erhalten.“